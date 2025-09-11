Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una noche de Fusión XL en el corazón de Granada

Jorge Fernández Bustos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:15

La primera Bienal de Granada apostó la noche del miércoles, en el histórico Colegio Mayor Santa Cruz la Real, por un diálogo musical con instrumentos ... tradicionalmente 'marginales'. Sobre las tablas del patio elegido, el proyecto 'Con acento XL' demostró que la fusión entre flamenco y jazz está más viva que nunca, lejos de ser un pastiche o un ejercicio de virtuosismo vacío. Dirigida por el maestro Óscar Musso, la Big Band del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia se alió con el pianista Chico Pérez y el multiinstrumentista Sergio de Lope para ofrecer una velada donde ambas tradiciones se encontraron en igualdad de condiciones, sin perder un ápice de autenticidad.

