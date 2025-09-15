Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esther Crisol y Luis Marino J. F. Bustos
Crítica

Momento íntimo en la Bienal

Músicos: Esther Crisol (cante); Luis Mariano (guitarra); Noelia Arco (percusión). Lugar: Carmen de los Mártires. Fecha: domingo, 14 de septiembre de 2025

Jorge Fernández Bustos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:26

Como decía José Manuel Gamboa, refiriéndose a Enrique Morente: «Hay cantaores que cantan lo que saben y cantaores que saben lo que cantan». Esther crisol ... sin duda pertenece a este último grupo, y no se conforma con llover sobre mojado, por muy buena agua que caiga. Tiene que investigar, estudiar y emplear el flamenco como si fuera un arma cargada de futuro, como dijo Gabriel Celaya refiriéndose a la poesía. Desde hace un tiempo, quizá más del que pensamos, el flamenco no es considerado solo cante, guitarra y baile, sino también lírica. Algunos flamencos, desde la época del franquismo, han sido conscientes de esta función de la poesía en el cante, y han cantado a poetas y han reivindicado situaciones del día a día. Así no se adaptan en ser meros intérpretes, sino que intentan aportar un mensaje, léase Enrique Morente, José Meneses, Manuel Gerena, Paco Moyano o Calisto Sánchez.

