Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Maryte Martín, en pleno concierto. J. F. B.
Bienal de flamenco

Mayte Martín, la voz clara

Jorge Fernández Bustos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

En la recta final de la primera Bienal de Flamenco de Granada, en la Abadía del Sacromonte, este jueves, fue un honor recibir a Mayte ... Martín y su 'Flamenco íntimo'. Un recital recogido, ortodoxo, desnudo, acompañada tan solo del jerezano José Gálvez a la guitarra. Un tocaor preciso, muy flamenco, hijo de su tierra, lleno de intención y de silencios, que supo llevar a la cantaora en volandas. Mayte es la dama callada, que todo lo que toca lo convierte en oro. Con oído absoluto y una voz clara, no da una nota fuera de lugar. Es respetuosa con el público y goza de esa retranca catalana que en Granada entendemos muy bien. Enamorada de la luz, del paisaje y del paisanaje granadino, así lo manifestó antes de empezar con un recorrido por los cantes de levante. Mineras, tarantos y cartageneras, donde la rabia grave la ponía la sonanta, mientras que ella aportaba la dulzura y la riqueza de melismas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  3. 3 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  4. 4

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  5. 5 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  6. 6

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  7. 7

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  8. 8

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  9. 9

    La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas en torno al carril peatonal con el PTS
  10. 10

    Las obras del metro tienen ya más de dos kilómetros de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mayte Martín, la voz clara

Mayte Martín, la voz clara