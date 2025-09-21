Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ímpetu clásico de Argentina

Jorge Fernández Bustos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:22

Se agradece un concierto de flamenco clásico entre tanta innovación y desconcierto. La cantaora Argentina puso bandera, con derecho propio, este sábado, en la Abadía ... del Sacromonte, dentro de la Primera Bienal de Flamenco de Granada. Con una de las voces más poderosas del flamenco contemporáneo, la onubense ofreció, en su espectáculo 'Hábitat' un repertorio clásico, pero con los toques modernos que le supieron aportar los excelentes guitarristas convocados. A saber: José Quevedo 'Bolita', Eugenio Iglesias y Francis Gómez.

