Flamenco a la carta

Arcángel y Salvador Gutiérrez.
Jorge Fernández Bustos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:17

Arcángel, cantaor comprometido con su tiempo, paradigma del cante afinado y la voz laína, ha querido este viernes, penúltimo día de la primera Bienal de ... Flamenco de Granada, en la Abadía del Sacromonte, rendirles tributo a los clásicos contemporáneos del género –muchos de ellos sus propios compañeros–, en un recital tan novedoso como reminiscente. Para ello quiso contar con la colaboración del público asistente, dándole a elegir el repertorio entre un amplio cancionero ofrecido por el artista a través de sus redes sociales. «Las canciones más votadas por sus seguidores –se llegaba a proponer– serán las interpretadas por Arcángel en este concierto que, desde su génesis, se intuye como irrepetible». Así nace 'Abecedario Flamenco', un recital muy de todos, que pudo constituir sin duda la banda sonora de nuestras vidas. En el ecuador del concierto, Arcángel explicó la idea del concierto y dijo que no pretendía ni homenajear ni imitar a nadie, solo sentía que «mirar hacia atrás es renovarse».

