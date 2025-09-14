Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Carmen Linares y Soleá Morente. J. F. B.
Crítica

Fabulosa noche de aniversario

Javier Ruibal, Carmen Linares y Soleá Morente celebran el 50 aniversario del disco 'Se hace camino al andar'

Jorge Fernández Bustos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:49

La Bienal de Flamenco de Granada y la Fundación Enrique Morente se unieron la noche del sábado en la Abadía del Sacromonte para celebrar un ... doble aniversario: los 50 años de la publicación del disco 'Se hace camino al andar' de Enrique Morente y el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Para lo cual, convinieron en citar en el patio emblemático del monasterio granadino a dos de los grandes, que tienen íntima relación con la familia del cantaor albaicinero: Carmen Linares y Javier Ruibal. Como espectadores de excepción, centrados, en primera fila, Aurora Carbonell y Kiki Morente. Soleá presentó el proyecto y, a los postres, secundaría a Carmen en su cante final, de hecho, es su ahijada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  3. 3

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  4. 4 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  7. 7

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  8. 8

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  9. 9 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  10. 10

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fabulosa noche de aniversario

Fabulosa noche de aniversario