La evolución de Irene Morales

Jorge Fernández Bustos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:43

Lo más original y atrevido de lo que llevamos de Bienal en Granada ha sido el espectáculo RAW, propuesto por la bailaora de la tierra ... Irene Morales y el músico Anthonius. Ambos artistas nos proponen un juego de contrastes entre la pureza del flamenco y la rebeldía de la fusión. En este sentido el flamenco interactúa con la electrónica, donde Anthonius pone todos sus conocimientos al servicio del baile de Irene Morales. Una obra que juega con el espacio, un espacio no del todo apropiado. El patio de la abadía del Sacromonte no se presta a una función concebida para un recinto cerrado, lo que ganaría en vistosidad y recogimiento. No obstante, obviando las carencias de un juego de luces y una comprensión más íntimas, la bailaora supo sacar todo el rendimiento al lugar. La transgresión no solo estuvo en la música, sino también en la puesta en escena, la actitud de su protagonista y la dinámica en general, gracias en gran medida a Manuel Liñán, director artístico del espectáculo. Con esta incursión, Irene Morales anota otro punto positivo en su haber, no como otros artistas que quieren estar capacitados para todas las funciones: director de escena, dramaturgo, letrista, técnico de sonido y voces, etc.

