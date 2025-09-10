Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

J. F. Bustos
Crítica

Ballet Flamenco de Andalucía: cantidad y calidad

Músicos: Patricia Guerrero (dirección artística); Adriana Gómez, Álvaro Aguilera, Ángel Fariña, Araceli Muñoz, Arturo Fajardo, Blanca Lorente, Claudia 'la Debla', David Vargas, Hugo Aguilar, Jasiel Nahin, Lucía 'la Bronce', María Carrasco y Sofía Suárez (cuerpo de baile); Sergio 'el Colorao', Amparo Lagares y Manuel de Gines, (cante); Jesús Rodríguez, José Luis Medina (guitarra); David Chupete (percusión). Lugar: Colegio Mayor Santa Cruz la Real. Fecha: martes, 9 de septiembre de 2025

Jorge Fernández Bustos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:12

Prueba fehaciente de la buena salud del flamenco en Granada estriba en la cantidad y sobre todo en calidad de nuestra cantera, que nos hace ... ocupar grandes espacios en el panorama nacional. No hay cartel ni festival que se prestigie en España, y fuera de ella, que no incluya los nombres de algún granadino. Resaltamos en las tres modalidades, cante, toque y baile, de manera clara y distinta. El flamenco granadino se distingue —quizá como el jerezano o el trianero— por sus maneras y su afición. Nos podemos gloriar igualmente de que la cabeza del Ballet Flamenco de Andalucía la ostenta la albaicenera Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza, que, en su escaso tiempo como directora, ayer, en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real, estrenó en exclusiva, para la primera Bienal de Flamenco de Granada su cuarto proyecto, con la intención de celebrar el decimoquinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

