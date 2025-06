'El paciente' y el algoritmo humano

El mejor algoritmo sigue siendo una persona que, además de conocerte bien, te aprecia y, mirándote a los ojos, te dice con convencimiento: «Tienes que ... ver/leer Tal, Cual o Pascual».

Rectifico. Saquemos el imperativo de la ecuación. Esos 'tienes que…', 'no puedes perderte…' o 'tu vida está incompleta sin…' pueden generar un efecto rechazo tan importante como justificado. También es arriesgado el modelo interrogación-exclamación-de-ser-superior: 'en serio que no has…', 'Pero cómo es posible que todavía no hayas'…

Dicho lo cual, volvamos a esa persona oráculo que, sin afán de imponerte su sacrosanta voluntad ni su superior criterio, te abre los ojos y te descubre algo que sospecha, intuye y/o sabe a ciencia cierta que te va a gustar. Te anima a ver esa película o serie, a leer ese libro, a ir a ese concierto… ¡y acierta, claro!

Sirva este preámbulo para recomendarles encarecidamente —aunque no nos miremos a los ojos— que vean 'El paciente', una serie cortita y autoconclusiva de Disney. Es de 2022, son 10 episodios extremadamente cortos, de menos de 25 minutos cada uno, y sus creadores y guionistas son Joel Fields y Joseph Weisberg; las mentes pensantes de 'The Americans'. ¡Cómo! ¿Que no han visto 'The Americans'! Pues ustedes sabrán lo que están haciendo con sus vidas… ;-)

A mí me dieron el soplo tomando café. Pero como cuando estoy tomando café no saco el móvil para tomar notas o mandarme audios, me olvidé del título. Y como no quería parecer un desinteresado, no pregunté. Y como no dejo que me cuenten de qué va… Plantado frente a Disney, me topé con 'El asesinato de Jean Charles de Menezes' y me dije: «ésta es». Pero no era. Pero tampoco pasó nada, ojo, que es otro seriote. De hecho, se la recomendé a ustedes hace unas semanas. ¡Cómo! ¿Que todavía no la han visto? Pues… ;-) ;-)

Obviamente, pasé fatiga cuando, en un siguiente café, le hablé a mi persona oráculo con gran entusiasmo de esa serie que creía que me había recomendado sin habérmela recomendado en absoluto. Rojo como el gazpacho, opté por hacerme el digno, contraatacando con «pues tú verás cómo malgastas tu suscripción a la plataforma no viendo esta serie». En realidad, insisto, estaba abochornado.

'El paciente'. 'El paciente'. 'El paciente'. Como un adolescente, cogí discretamente el móvil antes de ir al baño de la cafetería con el único fin de mandarme dos palabras a ese grupo de guasap que tengo conmigo mismo: 'El paciente'. La protagonizan Steve Carell, demostrando que hay vida más allá de 'The Office'; y Domhnall Gleeson, al que recordarán de 'Ex Machina', una obra maestra que marcó un antes y un después en mi concepción del tratamiento argumental de la inteligencia artificial.

Carell interpreta a un psicoterapeuta judío que acaba de enviudar y Gleeson es su paciente. Un paciente muy especial que empieza por secuestrarle para llevárselo a vivir a su casa. Y es que, con lo mal que vamos de tiempo y lo chunga que está la sanidad, nada mejor que tener a un terapeuta encadenado en el garaje para que fluya la conversación.

Disculpen el tono mordaz, que no hay nada de divertido en el planteamiento de 'El paciente'. Ni en su desarrollo. Ironía sí, pero ya está. Porque no será fácil lidiar con las perturbaciones del secuestrador. No les digo más. Que la vean, si les apetece. Sólo añadiré que el siguiente desayuno con mi oráculo, aunque no me tocaba pagar, corrió de mi cuenta. ¡Qué menos! Con la cantidad de morralla que hay en las plataformas, hallazgos como éste valen su peso en jamón. De Juviles.