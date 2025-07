James Carter: «El órgano es uno de los instrumentos más poderosos que jamás haya existido»

Tiene nombre de presidente, y lo sería si no hubiese vivido antes Lester 'Pres' Young. Lo que nadie puede discutir es que James Carter sea ... un fuera de serie en todo instrumento que haya que llevarse a la boca, sea actual o de museo, de los que colecciona.

La primera vez que le vimos por aquí fue en su recreación de un imaginario Ben Webster en la película 'Kansas City' que el cineasta Robert Altman rodó en 1996. Pero para entonces este saxofonista y clarinetista ya había llamado la atención de Wynton Marsalis quien le había invitado a actuar en su propio grupo y también en la Lincoln Center Jazz Orchestra, hasta el punto de que por debajo de la veintena llegó a sustituir a su hermano Brandford en la agrupación familiar. También sabían de él en el entorno menos estándar de Lester Bowie y los demás socios del Art Ensemble of Chicago, (quienes de alguna manera le adoptaron), como también en aquella primera juventud formó parte de la Mingus Big Band.

Coqueto, con elegancia de pasarela internacional y fama de niño terrible, este ya menos 'joven león' es un saxofonista en su punto de madurez, con un conocimiento enciclopédico del papel del saxo en la historia del jazz, y muy consciente de sus explosivas posibilidades técnicas. Ahora exploradas con sus socios Gerard Gibbs (Hammond B3) y Alex White (batería) en trío de órgano. Estará en Jazz en la Costa el miércoles.

- La historia musical de Detroit es inmensa. ¿Siente que continúa su linaje?

- Me gustaría pensar que formo parte de ese linaje. Sin duda, cumplo con los requisitos :nací en Detroit, soy el quinto hermano menor en una familia musical de Detroit, recibí clases particulares dentro de Detroit y fui producto del Sistema Escolar Público de Detroit, etc. Pero, en definitiva, me gustaría seguir enalteciendo toda la tradición musical a través de mis proyectos artísticos, presentes y futuros.

- Parte de Detroit está en ruinas. ¿Qué siente al ver así la ciudad?

- Espero que, con las inversiones actuales en infraestructura, Detroit se esté recuperando tanto interna como externamente.

- ¿Cuáles fueron sus primeros encuentros con la música?

- Soy el más joven de cinco hermanos, todos con inclinaciones musicales. Así que, básicamente, eso explica la diversidad musical que se vivía en la casa: a lo largo del día podía escuchar a Sly and the Family Stone, los Beatles, Barry Manilow, Parliament, Funkadelic o Jimi Hendrix. ¡Teníamos todo el espectro de la música en la casa! Comencé a escuchar jazz a mi madre, que tocaba con el piano y el violín temas de Duke Ellington, Billie Eckstine y Count Basie. Precisamente me llevó a ver un concierto de Basie, uno de los últimos que daría en su vida, y ahí puede decirse que empezó todo.

- O sea que debe su profesión en el Jazz a su madre…

- Sí. En Detroit tocamos todos los estilos de música, pero yo siempre supe que beber del jazz es hacerlo de las fuentes originales de donde saldrían todos los diferentes tipos de música popular. En los años 80, he tocado igual polkas que clásica, funk, R & B, Avant garde, big band…

- Dicen que interpreta «toda la historia del jazz en 90 minutos». ¿Está de acuerdo con la descripción?

- Agradezco a la crítica y al público en general sus puntos de vista sobre mi forma de tocar y lo que abarca. Simplemente toco lo que siento, y dejo las percepciones históricas a otros.

- Su hermano tocó en Parliament... ¿Le interesa la escena pop, rock y funk?

- Como mencioné, a mis hermanos les gustan todos los géneros musicales, así que he estado y sigo interesado en todos los tipos de «escenas»!.

- ¿Cuando cambia al pop o al rock ¿es para tomarme un descanso del jazz?

- ¿Qué? (Carcajada) ¡Jamás!

- Entre la técnica y el sentimiento... ¿Cómo equilibra su expresión?

- Se supone que la técnica facilita el sentimiento para formar pensamientos y expresiones artísticas. Ser demasiado técnico es estar envuelto en un ejercicio musical perpetuo sin sentimiento para llegar a la gente.

- Viene en formato de trío con órgano ¿Qué tiene el órgano Hammond que resulta tan conmovedor?

- Para mí, el órgano Hammond, junto con la voz, la batería y el saxofón, es el instrumento más poderoso que jamás haya existido. ¡El sonido simplemente te impregna!