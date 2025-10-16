Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marifràn Carazo, alcaldesa de la capital y presidenta del jurado, ha anunciado que el galardón es para el poeta valenciano Jaime Siles (en la imagen, abajo a la izquierda). Pepe Marín

Jaime Siles gana el Premio García Lorca de Poesía en su vigésimo segunda edición

El galardonado sucede a Coral Bracho, la poeta mexicana que triunfó el pasado año

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Granada ya tiene a su nuevo premio de poesía García Lorca. Este jueves, el Centro Cultural que lleva el nombre del poeta ha sido el ... escenario en el que Marifràn Carazo, alcaldesa de la capital y presidenta del jurado, ha anunciado que el galardón, que este año llega a su vigésimo segunda edición y lleva consigo un premio de 20.000 euros y la publicación de una antología por parte del Ayuntamiento de Granada, ha recaído en esta ocasión en Jaime Siles, una presencia habitual en el Festival Internacional de Poesía de Granada que cada año se celebra en la primavera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

