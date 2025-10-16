Jaime Siles gana el Premio García Lorca de Poesía en su vigésimo segunda edición

Granada ya tiene a su nuevo premio de poesía García Lorca. Este jueves, el Centro Cultural que lleva el nombre del poeta ha sido el ... escenario en el que Marifràn Carazo, alcaldesa de la capital y presidenta del jurado, ha anunciado que el galardón, que este año llega a su vigésimo segunda edición y lleva consigo un premio de 20.000 euros y la publicación de una antología por parte del Ayuntamiento de Granada, ha recaído en esta ocasión en Jaime Siles, una presencia habitual en el Festival Internacional de Poesía de Granada que cada año se celebra en la primavera.

El galardonado sucede a la poeta mexicana Coral Bracho, quien obtuvo el premio el pasado año. Han sido 37 los autores que han sido presentados como candidatos al premio por diversas instituciones de ambos lados del Atlántico, 11 de ellos españoles. Como siempre, tres nombres granadinos y masculinos se repetían en la relación de los propuestos: los premios nacionales Luis García Montero y Antonio Carvajal, y Álvaro Salvador.

Las candidaturas procedían de 15 países. Además de los 11 españoles, había cinco argentinos, tres mexicanos, cuatro colombianos y dos chilenos, bolivianos y cubanos. Los países representados por un candidato han sido El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Uno de ellos, Daniel Samoilovich, aunque aparecía en la relación de candidatos suministrada por el Ayuntamiento, no podía ser el elegido dado que falleció el pasado lunes.

Siles es valenciano, doctor en Filología Clásica, investigador, antólogo y traductor de Colleridge y Baudelaire, entr otros. Su primer poemario data de 1969. Su voz ha estado presente en más de una veintena de títulos y varias antologías, con títulos como 'Semáforos, semáforos ' o 'Libros tardíos'.