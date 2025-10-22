Isaki Lacuesta presenta en la Filmoteca de Andalucía de Granada dos de sus películas dentro del 31 Festival de Jóvenes Realizadores Dentro de esta propuesta, se proyectará hoy 'La leyenda del tiempo' y el viernes 24, 'Entre dos aguas', ambas introducidas por el director

Ideal Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:22 Comenta Compartir

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ofrece una programación especial estos días con motivo del 31 Festival de Jóvenes Realizadores. En concreto, ha programado la proyección en su sede de Granada de 'La Leyenda del Tiempo' y 'Entre dos aguas', ambas de Isaki Lacuesta, que participará en ambas sesiones.

El miércoles 22 de septiembre, a las 20:00 horas, se proyectará 'La leyenda del tiempo' (España, 2006, 115 min, VOE), una de las obras más emblemáticas de Lacuesta. La película narra, en un relato a dos voces, la historia de Isra, un niño gitano que deja de cantar tras la muerte de su padre, y de Makiko, una joven japonesa que viaja a la isla de San Fernando buscando comprender la vida a través del cante. La cinta destaca por su estilo libre y su mirada sobre la herencia del flamenco como expresión de vida y memoria. La sesión contará con la presentación del propio director.

El ciclo continuará el viernes 24 de septiembre, también a las 20:00 horas, con la proyección de 'Entre dos aguas' (España, 2018, 136 min, VOE), donde Lacuesta retoma a los personajes de 'La leyenda del tiempo' más de una década después. En esta obra, Isra y Cheíto, dos hermanos que han seguido caminos opuestos —uno tras pasar por la cárcel y el otro tras servir en la Marina—, se reencuentran en la isla gaditana de San Fernando para afrontar su pasado y buscar una reconciliación consigo mismos. Está considerada como una de las películas más intensas y humanas del cine español reciente. Además, recibió la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y el Premio Feroz a la mejor película dramática, lo que consolidó a Lacuesta como una de las voces más singulares del cine europeo. Al finalizar la proyección habrá un coloquio con el Lacuesta.

Esta colaboración con uno de los Festivales granadinos más longevos dedicado al audiovisual refuerza el compromiso de la Filmoteca de Andalucía con la difusión del cine de autor contemporáneo y la creación audiovisual emergente. La Filmoteca constituye un espacio de referencia para el estudio, la conservación y la divulgación del cine en Andalucía, y promueve el acceso público a la cultura audiovisual, así como el encuentro entre memoria, creación y contemporaneidad.

De esta manera, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales colabora el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, que este año cumple su 31 edición y está organizado por Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, la delegación de Cultura y Educación y la Fundación Agua Granada.