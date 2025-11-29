Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Un espectador contempla obras de Henri Matisse en CaixaForum Madrid. Fundación La Caixa
Arte

La incesante onda expansiva del poderoso efecto Matisse

CaixaForum explora con el Pompidou la decisiva influencia del genio del color y artífice de 'la gran casa' del arte moderno / 'Chez Matisse' reúne 46 obras del artista francés y traza su viaje desde la revolución colorista hasta la simplicidad final

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Henri Matisse (1869-1954) puso patas arriba el arte del siglo XX con su colorista revolución. El poderoso 'efecto Matisse' cambió para siempre el paso ... del arte y el lenguaje de las vanguardias. Su influjo sigue hoy muy vivo, como evidencia la muestra 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', que CaixaForum Madrid acoge hasta el 22 de febrero y que celebra la persistencia de su incesante onda expansiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  9. 9 El camarero de Granada que disfruta «haciendo feliz a la gente»
  10. 10 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La incesante onda expansiva del poderoso efecto Matisse

La incesante onda expansiva del poderoso efecto Matisse