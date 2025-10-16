La imagen 'Otoño en el Parque Natural de Sierra de Baza', Premio Especial del Jurado del VI Concurso de Fotografía Calendario Fundación Caja Rural Granada Antonia María Lozano Mancebo, firma esta bella estampa que se ha alzado con este reconocimiento

La imagen 'Otoño en el Parque Natural de Sierra de Baza' firmada por Antonia María Lozano Mancebo, ha sido reconocida con el Premio Especial del Jurado del VI Concurso de Fotografía Fundación Caja Rural Granada dotado con 600 euros y 50 calendarios.

La imagen ofrece una bella estampa una persona en medio de un entramado de ramas de árboles de gran porte vestidos con hojas otoñales con tonalidades amarillas y marrones propias de la estación que representa.

El profesor de la Universidad de Granada, Francisco J. Sánchez Montalbán, en representación del jurado, compuesto también por el fotógrafo Carlos Choin y la fotógrafa y formadora Mar Guirao, ha destacado que «la imagen ha sido galardonada por su calidad técnica y su destacada sensibilidad estética». «La composición, la luz y su cromatismo cálido evocan una experiencia otoñal que transmite y emociona a todos», ha añadido.

Junto a esta bella imagen, el jurado ha dado a conocer el resto de fotografías seleccionadas, de entre las más de 500 presentadas a este concurso, para ilustrar el calendario de 2026 de la Entidad financiera, cuyos autores recibirán un premio de 300 euros y 15 calendarios.

Los fotógrafos reconocidos con los citados accésits son:

Javier Palenzuela Torres, 'Guardián del mar de nubes', Sierra Nevada, Granada.

Antonio Farto Casado, 'Invierno en Madrid', Madrid.

José Ramón San José Ruigómez, 'Vega de Granada', (Granada).

Francisco José López Morante, 'Alameda de Málaga', (Málaga).

Eduardo Juan Gallego, 'Rayos sobre el Puente Nuevo', (Ronda), Málaga.

Ana María García Soriano, 'La mar de sal', San Pedro del Pinatar, (Murcia).

José Roldán Aguilera, 'Faro Trafalgar', Tarifa, (Cádiz).

David Anguita Jiménez, 'A orillas del Mediterráneo', Mojácar, (Almería).

Salvatore Tammaro, 'El peñón', (Granada).

José Tomás Rojas, 'Observadores', (Almería).

José Vives Montero, 'Ovni', (Granada).

Manuel Valderas Guindo, 'Calma', Güejar Sierra, (Granada).

Además de estas fotografías, el concurso incluyó un Premio Especial del Público que fue elegido mediante una votación en la misma aplicación donde se presentaron las fotografías. Éste recayó en la instantánea 'Embalse de Cubillas', firmada por Ionut Ignea, una captura una impresionante vista del embalse con Sierra Nevada al fondo.

En total se imprimirán más de 80.000 calendarios de 2026 con las imágenes que, tal y como se anunció en las bases, recogen paisajes, monumentos, etc. de las provincias de Granada, Málaga, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid donde la Entidad está presente con su extensa red de oficinas.