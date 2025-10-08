La imagen 'Embalse de Cubillas' gana el Premio Especial del Público del VI Certamen de Fotografía Calendario Fundación Caja Rural Granada El autor, Ionut Ignea, se ha alzado con un total de 771 votos con una estampa de naturaleza y agua

La imagen «Embalse de Cubillas», firmada por Ionut Ignea, ha sido galardonada con el Premio Especial del Público en el VI Concurso de Fotografía Fundación Caja Rural Granada, dotado con 600 euros y 50 calendarios.

Así lo ha anunciado Poli Servián, responsable de Fundación Caja Rural Granada, tras el cierre de las votaciones en la aplicación digital donde se ha desarrollado el certamen.

La fotografía, que ha recibido un total de 771 votos, captura una impresionante vista del Embalse de Cubillas con Sierra Nevada al fondo. El efecto espejo del cielo sobre el agua, junto a un conjunto de nubes de gran belleza, ha conquistado al público por su armonía y espectacularidad.

La imagen ha sido seleccionada entre las 521 fotografías presentadas al concurso, lo que refuerza el mérito de su elección.

Poli Servián ha felicitado personalmente al autor por este reconocimiento popular y ha agradecido la participación de todos los concursantes, destacando el alto nivel artístico de las obras recibidas.

Además, ha señalado que, tras conocerse el resultado de la votación popular, comienza uno de los momentos más esperados del certamen: la deliberación del jurado profesional, que seleccionará la fotografía ganadora del Premio Especial del Jurado y los accésits. El fallo se dará a conocer el próximo 10 de octubre a través de la web de la Fundación y en sus redes sociales.

Este año, el jurado está compuesto por el fotógrafo y profesor de la Universidad de Granada Francisco J. Sánchez Montalbán, el fotógrafo Carlos Choin y la fotógrafa y formadora Mar Guirao, quienes serán los encargados de valorar las obras finalistas.

El Premio Especial del Jurado también está dotado con 600 euros y 50 calendarios, mientras que los autores de las imágenes seleccionadas para formar parte del calendario 2026 de la Entidad recibirán 300 euros y 15 calendarios.

En total, se imprimirán más de 100.000 calendarios con las imágenes ganadoras, que, tal y como se recoge en las bases del concurso, representan paisajes, monumentos y rincones emblemáticos de las provincias de Granada, Málaga, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid, donde la entidad está presente a través de su amplia red de oficinas.

