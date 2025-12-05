Poetas del Centro Artístico de Granada: Álvaro Salvador

Era uso frecuente de los diarios insertar en sus páginas poemas de conspicuos autores que, brevemente, encuadrados en su rincón, complementaban y relajaban el tráfago ... de la palpitante actualidad con unas gotas de belleza literaria.

IDEAL rescata aquella memorable usanza de entregar poesía, y lo hace de la mano del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, entidad que este año cumple los ciento cuarenta de su fundación en 1885, y en la que han militado (o militan) figuras tan señeras como Federico García Lorca o como tantos otros que resultaría prolijo enumerar, históricos o actuales, conocidos y reconocidos…, pero ligados todos a la citada sociedad cultural, que, bisemanalmente, mostrarán sus versos en estas páginas.

Álvaro Salvador (Granada, 1950) fue uno de los tres iniciadores del movimiento poético 'La otra sentimentalidad', germen a su vez de la tendencia denominada 'Poesía de la experiencia', que desde comienzos de los años ochenta del siglo XX, y desde Granada, tanta influencia ha tenido en la poesía Española de los últimos decenios. También ensayista, dramaturgo y aforista, es catedrático emérito de Literatura Hispanoamericana y Española de la Universidad de nuestra ciudad. En su libro de 2015 'Fumando con mis muertos', coleccionó el poema que hoy traemos a estas páginas que IDEAL dedica a los poetas del Centro Artístico.

Álvaro Salvador Ocho de marzo

Hace ahora la edad de una muchacha

que murió mi madre,

una muchacha adolescente, una muchacha rubia

como la nostalgia.

Hace una edad casi infantil,

una edad púber;

sin embargo, yo no soy ya como ese niño

que buscaba a su madre por entre las rocas.

Mi madre y yo nunca nos encontramos,

nunca nos pronunciamos palabras de amor,

nunca, hasta ahora, nos echamos de menos

como el agua y la tierra,

pero yo aún recuerdo a ese niño

que buscaba a su madre por entre las rocas,

y hace la edad de una muchacha,

una muchacha rubia, una muchacha adolescente,

una muchacha que nunca tuve,

que no nació de mi amor

y sin embargo hace ahora la edad

que se murió mi madre

y ella nunca existió.