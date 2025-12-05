Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El vuelo de la poesía

Poetas del Centro Artístico de Granada: Álvaro Salvador

IDEAL recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores.

IDEAL

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

Era uso frecuente de los diarios insertar en sus páginas poemas de conspicuos autores que, brevemente, encuadrados en su rincón, complementaban y relajaban el tráfago ... de la palpitante actualidad con unas gotas de belleza literaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  5. 5 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  6. 6 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  9. 9

    El Consejo Consultivo avala la resolución del contrato del Palacio de Congresos después de 14 años
  10. 10

    Una muralla llena de litronas y restos de botellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Poetas del Centro Artístico de Granada: Álvaro Salvador

Poetas del Centro Artístico de Granada: Álvaro Salvador