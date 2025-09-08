Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Campos y José Fermín Ideal

Homenaje a la guitarra granadina

Músicos: Antonio Campos (cante); José Fermín Fernández, Rafael habichuela, Paco Cortés, Luis Mariano, David Carmona, Álvaro martinete, Manuel Fernández y Francisco Manuel Díaz (guitarra); El Cheyenne, El Moreno y El Indio (palmas). Lugar: Abadía del Sacromonte. Fecha: domingo, 7 de septiembre de 2025

Jorge Fernández Bustos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:08

Un calabobos insistente nos recibió el domingo en la Abadía del Sacromonte amenazando suspender el recital de esa noche, aunque la lluvia pudo esperar a ... la buena iniciativa que presentó la primera Bienal de Flamenco de Granada de manos cantaor Antonio Campos, uno de los cantaores de nuestro tiempo, quizá el mejor representante de su generación en Granada: rendirle tributo a la guitarra granadina, tanto a sus constructores, guitarreros, como a los guitarristas que día a día defienden su sonido. Ocho guitarristas de primera fila de la ciudad, acompañaron el cante de Campos, con sendas guitarras igualmente de fábrica granadina, estableciendo así un diálogo entre la artesanía y la música, como reza el programa, entre el pasado y el ahora. Tanto que la ciudad de Granada cuenta con veinticuatro guitarreros, destacando a nivel nacional tanto en cantidad como en calidad. Se ha puesto en marcha recientemente una ruta por el taller de estos artesanos de la guitarra granadina.

