Homenaje a la guitarra granadina

Un calabobos insistente nos recibió el domingo en la Abadía del Sacromonte amenazando suspender el recital de esa noche, aunque la lluvia pudo esperar a ... la buena iniciativa que presentó la primera Bienal de Flamenco de Granada de manos cantaor Antonio Campos, uno de los cantaores de nuestro tiempo, quizá el mejor representante de su generación en Granada: rendirle tributo a la guitarra granadina, tanto a sus constructores, guitarreros, como a los guitarristas que día a día defienden su sonido. Ocho guitarristas de primera fila de la ciudad, acompañaron el cante de Campos, con sendas guitarras igualmente de fábrica granadina, estableciendo así un diálogo entre la artesanía y la música, como reza el programa, entre el pasado y el ahora. Tanto que la ciudad de Granada cuenta con veinticuatro guitarreros, destacando a nivel nacional tanto en cantidad como en calidad. Se ha puesto en marcha recientemente una ruta por el taller de estos artesanos de la guitarra granadina.

En concreto, se dieron cita, auspiciados por el mismo cantaor, las guitarras locales de José Fermín Fernández, Rafael habichuela, Paco Cortés, Luis Mariano, David Carmona, Álvaro Martinete, Manuel Fernández y Francisco Manuel Díaz. El conjunto sin ninguna duda se puede considerar La Escuela de Guitarra de Granada.

El concierto comenzó Antonio Campos tocando por bulerías, pues antes de dedicarse al cante, este flamenco quiso ser guitarrista. Seguidamente dio comienzo el rosario de dichos concertistas. En primer lugar, José Fermín Fernández, con una guitarra de Antonio Marín, acompañó en un corrido, en una milonga, en unas marianas y terminó por cantiñas.

Después de las milongas se intensificó la lluvia, qué tímidamente seguía amenazando. Tras quince minutos se reanudó el concierto sin novedad atmosférica. En segundo lugar, el tocador Manuel Fernández supo ser flamenquísimo en unas malagueñas y unos abandolaos, que terminaron con fandangos de Granada. Hay que destacar la labor de los tres palmeros, tres grandes percusionistas de la ciudad de Granada, como son Miguel 'el Cheyenne', Benjamín Santiago 'el Moreno' y José Cortés 'el Indio'. A la guajira le pusieron marco musical Álvaro Martinete, con una guitarra de Rafael Moreno, y Luis Mariano, con la guitarra de Manuel de la Chica. David Carmona por su parte, en uno de los cantes más desgarrados de la noche, acompañó por seguiriyas, con una guitarra de Manuel Bellido. El momento más emotivo fueron las soleares que ilustraron Paco Cortés y un entrañable Rafael habichuela, bastante desmejorado físicamente, aunque su delicadeza estuvo presente. No podía faltar un guitarrista granadino de primer orden fallecido tempranamente a principios de este año. Miguel Ochando, mediante un vídeo, acompañó a Campos en la granaína 'Guitarreros de mi tierra', que compuso para su enorme trabajo discográfico 'Escribiendo en el alfar', de 2015. Terminó la velada, más tarde de lo previsto, con todos convocados en escena (las siete guitarras antedichas, más la de Francisco Manuel Díaz) para rematar la función por tangos de Granada, el palo sin lugar a dudas identitario de nuestra ciudad.