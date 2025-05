Historias al amor de la lumbre y una voz que rompe el silencio clausuran el Festival de Poesía

Somos lo que comemos, dicen los sibaritas y los médicos nutricionistas. Pero somos también lo que leemos. De hecho, los libros, las historias que nos ... han contado, han alimentado nuestro ser tanto como los frutos de la tierra y el mar. A Irene Vallejo, una de las invitadas de honor de la jornada de clausura del Festival Internacional de Poesía en el Palacio de Carlos V, esas palabras que le leía su madre cuando caía la noche, al amor de la lumbre, le marcaron de por vida. «Mi madre era una gran relatora, con sus gestos, sus entonaciones y esas palabras que modelaban el mundo. Esos instantes previos al sueño entraron en mi vida para no salir nunca», dijo al comenzar su intervención, donde estuvo acompañada por la codirectora del Festival, Remedios Sánchez.

La autora de 'El infinito en un junco', el 'long seller' más importante de las últimas décadas en nuestro país, habló de la rebeldía que ha demostrado el libro en papel cuando a principios de este milenio se le extendió el acta de defunción. «Se partía de la premisa errónea de que lo antiguo superaba a lo nuevo», afirmó. «Y pensé que iba a ser una de las pocas personas que iba a llorar su desaparición». Por ello, creó su obra para describir cómo el catálogo de pestes, incendios y saqueos a los que fueron sometidos los libros no los erradicaron, y cómo obras como 'De rerum natura' o 'La eneida', que han permanecido durante milenios, van a seguir permaneciendo.

«Hice el duelo de saber que nunca me convertiría en una escritora profesional», afirmó Irene Vallejo

Vallejo incidió también en el papel terapéutico que tuvo 'El infinito...' en su vida. «Mi hijo nació con problemas, y para mí escribir fue una terapia. No sabía si podría terminar el libro, pero me di cuenta de que escribir me hacía fuerte», se sinceró. Igualmente, relató cómo pasó de apuntalar su carrera a nivel local, acudiendo a clubes de lectura –cuya importancia y papel reivindicó, por ser un fenómeno no dirigido ni instrumentado y que ha vivido una gran efervescencia– y a pequeñas ferias del libro de Zaragoza, de donde es originaria, y de Aragón. «Llegó un momento en que hice el duelo de pensar que nunca me convertiría en una escritora profesional. Mi contexto vital hacía difícil levantar un libro, por lo que recurrí a la base de estudios de mi tesis doctoral para convertirla en un ensayo más abierto y hospitalario para un público más amplio». Un libro que pretendía finalizar en un año tardó cuatro, pero el resultado ha sido espléndido, a tenor de la aceptación del público.

La autora definió 'El infinito...' como una especie de cuentos de las mil y una noches de los libros. Unos cuentos que han crecido al albur de las redes sociales y del boca oreja digital, recomendados en las redes por personas que influyen en los hábitos de compra de sus semejantes. «Las redes me han otorgado una comunidad de lectores muy abierta y plural, y ello me parece fantástico», concluyó.

Sones al aire de la tarde

De fantástico, precisamente, se puede calificar el último acto del Festival Internacional de Poesía de este año. Por la calidad de la invitada y por el ambiente creado en el Palacio de Carlos V. Todos atentos para escuchar cómo la soprano tolosarra Ainhoa Arteta rompía el silencio de la tarde, con unos limpísimos agudos y unos graves de expresividad notoria. Hay quien dice que la soprano está cantando ahora como nunca, y cada una de sus comparecencias en Granada abona esta tesis. Obras de Antón García Abril, Jesús García Leoz y Joaquín Turina que conmovieron al público sirvieron como pórtico a una conversación en la que participaron la artista, el poeta y periodista Carlos Aganzo y Remedios Sánchez.

«Soy el vehículo de los grandes poetas y músicos, y como tal, toda la vida me he preparado para proyectar lo que ellos escribieron en las partituras», afirmó. «Me entrego a cada verso, a cada canción. La ópera me encanta, pero el recital a voz y piano es mi formato favorito, porque en él se unen la palabra cercana y la música. Si se consigue que el público entre en el juego que se produce, se obra el milagro».