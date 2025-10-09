La Hermandad Monárquica recrea la boda de los Reyes Católicos en el Isabel la Católica

Este domingo, el Teatro Isabel La Católica acogerá la recreación histórica de la boda de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, organizada por la Hermandad ... Nacional Monárquica de España a las 20.00 horas. Esta obra de teatro regresa a Granada en el Día de la Hispanidad tras su presentación en 2022 en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real y las otras dos representaciones que han tenido lugar en Santa Fe en 2023 y el pasado año en Toledo.

La intención de la Hermandad es que la fecha del enlace entre los dos monarcas, el 19 de octubre, quede fijada en el calendario como la celebración anual de la unión de los monárquicos españoles. Su presidente, José Fernández García, se muestra «profundamente agradecido al Ayuntamiento de Granada por ofrecernos el teatro para hacer esta obra que tiene tanto simbolismo en Granada por la relación con los Reyes Católicos».

Para esta hermandad, con 64 años de historia y más de 2.600 miembros (llegó a tener 30.000), la boda en la capilla del Palacio de Vivero de Valladolid, en 1469, representa el nacimiento de la España moderna y «la unión de los reinos en aquella época, que son los que figuran hoy en día en el escudo nacional, Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada». En relación al momento político en que nos encontramos, José Fernández García asegura que la hermandad tiene que dar «más que nunca todo nuestro apoyo a la monarquía parlamentaria y a la figura de su majestad el rey porque vamos por un camino un poco extraño».

Medina del Campo

El grupo de teatro histórico de la Comisión de Isabel La Católica de Valladolid, con artistas y productores de Medina del Campo, será el encargado de escenificar la ceremonia de la boda de los Reyes Católicos en presencia del obispo Carrillo. Junto a ellos, nobles y cortesanos acompañados de música medieval. Toda la obra será narrada y descrita por el historiador José María Gómez.

En este regreso a Granada la Hermandad Nacional Monárquica de España ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, la Comisión de Isabel la Católica, Las IV Ermitas, La Capilla Real de la Catedral de Granada y Héroes de la Hispanidad. La intención de los organizadores es llevar la obra en los próximos años a las ciudades que tuvieron una mayor vinculación con los Reyes Católicos, como Valladolid, Zaragoza, Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia, Sevilla y Málaga.