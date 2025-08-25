Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Relato de verano

Guantes de cuero negro

Isabel María Martos Rozas

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:34

Cuando regresó del sepelio, se inclinó sobre el brocal del pozo y volcó hacia lo oscuro un suspiro enjuto como enjuto era su cuerpo de ... mujer gastada. Luego, cruzó la placeta hacia el caserón severo y regresó con unos guantes de cuero negro que se estrellaron contra el fondo sediento. El vientre sombrío de la tierra devolvió el eco de un golpe áspero y frío como el aliento de amargura de aquellas tierras resignadas a los años de sequía.

