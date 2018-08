«Guadix Clásica ha traspasado por primera vez las fronteras de Granada» Ricardo Espigares, director de orquesta. / J. M. GRIMALDI Entrevista a Ricardo Espigares, director de orquesta | Rige a la vez la Filarmonía Granada, el ciclo de música culta accitano y la Banda Sinfónica de Guadix, y tiene en cartera varios proyectos JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Viernes, 31 agosto 2018, 15:09

Ricardo Espigares es una de las promesas emergentes de la dirección de orquesta en España. Alumno predilecto y asistente del maestro Enrique García Asensio y titulado por el RCSMM, director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Guadix y de la Orquesta Filarmonía Granada y director del ciclo internacional de música Guadix Clásica. Su largo currículo revela a un músico inquieto, con muchos proyectos por delante.

-2018 ha sido su primer año que ha estado al frente de Guadix Clásica. ¿Cuál era su objetivo al hacerse cargo del ciclo?

-Pretendía elaborar un festival que cumpliese las expectativas de todos los públicos, que hiciese referencia a las distintas efemérides musicales en el 2018, como el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, el centenario de la muerte de Debussy, y el 120 aniversario del nacimiento de García Lorca, lo que dio lugar a producciones con estilos muy variopintos. Quise demostrar que podría hacerse un festival del más alto nivel haciendo una apuesta por los nuevos talentos al alimón con figuras ya consagradas y talentos locales. Puse el acento en el aspecto pedagógico, ausente en casi todos los festivales importantes de nuestro país. Quería que el festival ofertase, gratuitamente, la oportunidad de que jóvenes procedentes de todo el país pudieran nutrirse de la sabiduría de los distintos artistas invitados.

-¿Cómo valora el resultado final?

-Ha tenido una aceptación muy buena entre los accitanos y me consta que ha transcendido las fronteras por la presencia de figuras tan importantes como Jordi Savall, García Asensio, Vicente Amigo, Enrique Rueda, Jonathan Brown, Alejandro Bustamante y Luis del Olmo, así como por la apuesta por los talentos locales y andaluces como Pablo Giménez, Mely Zafra, López Carreño, Sandra Pastrana y las orquestas participantes. Aquí tengo que destacar el apoyo del equipo de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, con la concejala Beatriz Postigo, y el fantástico equipo de producción: Marisa Ruiz, Claudia Cifuentes y Luis Pereira. Todos ellos merecen mi agradecimiento.

-La Orquesta Filarmonía Granada, que usted dirige, ha consolidado su prestigio como orquesta joven aunque sobradamente preparada. ¿Cuál era su objetivo al ponerla en pie?

-Pretendíamos crear un proyecto distinto a todos los existentes. La idea siempre ha sido una orquesta íntegramente gestionada por y para los jóvenes. Prueba de ello es que más de 20 jóvenes talentos, entre compositores, directores y solistas de todo el país, han podido ver en nuestra iniciativa la oportunidad de desarrollar su talento. Quizás por esto mismo está teniendo tan buena aceptación.

Dejar atrás el ego

-¿Cuál es su planteamiento como director artístico de la misma? ¿Y sus proyectos inmediatos?

-Una iniciativa así necesita un responsable que renuncie a su ego y necesidades en pro de realizar actividades que sean más importantes para el conjunto que para uno mismo. Como novedad, tenemos programada una producción de ópera, un encuentro en conjunto con la Joven Orquesta del Sur de España y un concierto en colaboración con Juventudes Musicales y con el concurso de intercentros de la revista Melómano.

-Compagina usted además el trabajo con Filarmonía con la dirección de la Banda Sinfónica de Guadix. ¿Qué papel ocupan hoy las bandas dentro de la difusión musical?

-Desde mi punto de vista, la diferencia entre ambas formaciones no es más que el repertorio, pues ambas son un cauce por donde circulan los contenidos, objetivos e ideas musicales de un proyecto. Para mí las bandas deben instruir a sus miembros, velar por potenciar sus talentos, culturizar su ámbito geográfico y promover su desarrollo artístico fuera del mismo. En esto influye la elección del repertorio en el que debe tener cabida las oportunidades para todos. La música es para compartir, no para competir. Siento mucha gratitud por poder trabajar para Guadix y su Banda.

-¿Cuáles han sido sus proyectos más recientes como director de orquesta?

-En estas dos temporadas he podido tener experiencias magnificas al frente de bandas profesionales como las de Jaén, Málaga, Sevilla, y actuar en festivales internacionales como el de Portel (Portugal). Entre mis próximos compromisos se encuentran conciertos con orquestas extranjeras para los años 2019-2020 y toda la programación de la OFG y BSMMG.

-¿Qué espera de Granada? ¿Y de su futuro?

-La verdad es que lo único que espero es el apoyo del público granadino. Si es cierto que me gustaría dirigir la banda municipal de la capital o a la Orquesta Ciudad de Granada. He hecho gestiones varias veces al respecto, y es paradójico que siendo granadino tenga más actividad como director fuera que en mi propia ciudad.

No conozco nada más difícil en esta vida que la música. Por ello le pido al futuro que siempre sea honesto conmigo mismo y con ella. Creo que en el arte no se puede hacer una carrera si no se dirige inteligentemente para buscar un crecimiento personal y profesional. Buscar el éxito es como subir una montaña en ascensor, te pierdes todo lo que hay en el camino. El éxito es una consecuencia, no una meta.