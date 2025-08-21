El granadino García Picasso, en la Feria Musical de Lisboa

El granadino García Picasso ha sido elegido con otras tres bandas (Gouljaboy, Juventude y Musgö) por Sounds From Spain (SFS) para representar a nuestro país ... el 10 de octubre en el espacio Beato Creativo de Lisboa, en el marco del Festival MIL (Lisboa Internacional Music Network).

Por tercer año consecutivo, SFS reafirma su compromiso con la proyección internacional de la música española, consolidando su presencia en un encuentro clave para la industria musical europea. La delegación española estará integrada por los artistas y las empresas que los representan: Houljaboy (Ground Control), Juventude (Calaverita Records), Musgö (El Tragaluz) y García Picasso (Casa Maracas), junto a la Unión Fonográfica Independiente (UFI), que coordina la actividad.

Los proyectos españoles participarán en el resto de la agenda profesional del festival, que combina conferencias, encuentros sectoriales y actividades de networking, ampliando las oportunidades de colaboración y circulación en el mercado internacional.

El Festival MIL se ha consolidado como un espacio europeo de referencia para el descubrimiento y la internacionalización de la música popular contemporánea, así como para la reflexión sobre políticas culturales. Desde su primera edición en 2017, el certamen ha crecido de manera exponencial llegando a los más de 1.000 profesionales acreditados para este año.

Miguel García Soler, 'García Picasso', es un artista multitodo granadino que alterna estancias aquí y en Madrid o Berlín. Tras haber pasado por otros proyectos europeos como el fraternal Kid Simius en Berlín, debutaba con las canciones contenidas en el mini 'Colores de género'. Según comenta, la creación de este personaje artístico nació de la necesidad de reencontrarse con sus raíces y de encarnar el espíritu de una generación que vive lejos de su tierra.

Tras ese EP y alguna colaboración, canciones como 'Party time' (un homenaje a Locomía) o 'Chambao', ha ido avanzando su primer largo, 'Meninas', que salió definitivamente a finales del año pasado, revisando a su manera con paleta musical. Lo mismo, asegura, que hizo con los pinceles su 'antepasado' inspirador, Pablo, con la obra de Velázquez. Partiendo de una base general de electrónica pop, GP deambula con buena cintura entre el disco-house, el italo disco, el pop urbano e incluso el flamenco chill en una protesta dirigida al corazón de la pista de baile.