La granadina Norah Wanton: diez años, cinco idiomas, tres instrumentos

Una carrera avalada por 24 premios internacionales

La trayectoria de Norah incluye recitales en ciudades como Moscú y Krasnogorsk (Rusia); Riga (Letonia); Vilnius (Lituania); Rzezow (Polonia), Roma, Ragusa y Catania (Italia); Bangor, Wells, Longleat (Reino Unido), y Jávea, Almería, Madrid, Jerez, Marbella, Sigüenza o la propia Granada, en España. Tiene una beca del Instituto de Piano de la Universidad de Kent (Ohio, EEUU), esperándole para cuando cumpla doce años, porque la ganó con ocho y no puede disfrutarla aún. Y en cuanto a premios, son 24 desde 2016, tanto en España como en el extranjero. Incluso ha dado sus primeros pasos en el mundo de la composición, creando el 'Himno a la Virgen del Mar de La Rábita', que cada año se interpreta en las fiestas patronales de la localidad costera.

Encontrarse con alguien como Norah impele a preguntarse los porqués de su forma de actuar, qué la mueve. No lo hace para contentar a sus padres –por otra parte, orgullosísimos de su hija, como no podría ser de otra manera–. Tampoco lo hace por ningún prurito personal, aunque es inevitable que piense en el futuro. Lo hace, sencillamente, porque «le gusta», y no le supone un gran sacrificio hacerlo, según propia confesión.

Anatómicamente, piano y guitarra son incompatibles profesionalmente, porque exigen que las manos se encuentren de una determinada forma para tocarlos. Así que se decidirá por el piano. Sus obras favoritas para este instrumento las han escrito Chopin, Tchaikovsky o Beethoven. Para tocar con la guitarra, prefiere a Leo Brouwer, Sor, Luis Bonfa o Tárrega.

Anoche, en el Auditorio de Caja Rural, volvió a entrar en «su burbuja», como ella llama al hecho de aislarse de los centenares de ojos que la miraron, para hacer disfrutar al público con un recital que duró una hora y el que cantó y tocó con solvencia. De momento, no hay límites.