Granada o la vanidad de su belleza

«Granada no está unida por ferrocarril a ninguna ciudad importante, vive sola, en medio de sus jardines, dentro del recinto de sus montañas, feliz con los frutos que la tierra produce al alcance de la mano, meciéndose dulcemente en la vanidad de su belleza y en el orgullo de una historia, ociosa, dormitando, fantaseando…». Lo escribió en 1872 un señor que se llamaba Edmondo de Amicis para el periódico florentino La Nazione. Corrigiendo lo del tren, porque hace unos meses salimos del 'espléndido aislamiento' gracias al AVE, esta crónica de Amicis valdría para la edición actual de cualquier diario. La cuestión es que esta descripción que hace el escritor italiano de la Granada de la época ha servido para bautizar la exposición con la que CajaGranada Fundación y Fundación Cajasol han inaugurado temporada en el Centro Cultural Memoria de Andalucía, junto al Parque de las Ciencias.

¿Cómo veía Granada Henry Stanier en 1890? ¿Y Santiago Rusiñol en 1896? ¿Y George Apperley en 1920? ¿Y José Guerrero en 1962? ¿Y Julio Juste en 1986? ¿Y Ángeles Agrela en 2019? Pues ésa es, preciosamente, la singular propuesta de 'Granada, la vanidad de su belleza como imagen para el arte', que se inauguró ayer y que se podrá ver hasta el próximo 6 de enero. Un recorrido por la Granada de los últimos ciento cincuenta años desde la visión de treinta y dos grandes pintores que, en mayor o menor medida, tuvieron a la capital granadina como fuente de inspiración. En algunos casos desde el figurativismo y en otros desde el concepto y la abstracción. «Hemos seleccionado piezas representativas de las diferentes etapas creativas que abarca este periodo de 150 años acudiendo a la procedencia institucional, con obras que ya han sido expuestas, y dando visibilidad a cuadros de valiosas colecciones privadas», comentó este jueves Iván de la Torre, que comisaría la exposición junto a Juan Ramón Rodríguez-Mateo y Miguel Arjona.

Según Iván de la Torre, el punto inicial de 'Granada, la vanidad de su belleza como imagen para el arte' son artistas que, desde las décadas finales del siglo XIX, retoman el imaginario romántico generado años antes para refundar una imagen de Granada que ha pervivido hasta nuestros días. «Imagen que casi se mantiene, con contadas pero notables excepciones, hasta la década de 1960 cuando dos granadinos extraordinarios, José Guerrero y Manuel Ángeles Ortiz, abren la puerta a nuevas formas de mirar la ciudad», dijo Iván de la Torre. Dos representaciones del Albaicín, el recuerdo de un Guerrero (1962), plenamente inmerso en el expresionismo abstracto, y otro de Manuel Ángeles Ortiz aparecen en lugar destacado en esta muestra formada por un total de cuarenta obras.

Obra de Ángeles Agrela de 2010. / RAMÓN L. PÉREZ

Y es que existen posiciones plásticas en las que, por encima de cualquier otra deriva, la sensibilidad aboga por perseguir una imagen ideal. Estas posiciones, según los comisarios, son muy conscientes de que esa voluntad choca frontalmente con unos paisajes sociales y geográficos cotidianos que distan mucho de ser ideales. El término medio combina ambas esferas, las hace plausibles. Uno de los meridianos fundamentales de estos paisajes imaginadamente reales pasa necesariamente por la ciudad de Granada, una ciudad dicotómica, enfrentada consigo misma, con su presente y con su historia. Una urbe que ha sido, desde un pasado relativamente cercano, territorio en el que la conciencia crítica ha quedado, sin duda, diluida por la propia imagen que de la ciudad se ha ido construyendo.

«Granada –dicen los comisarios– se debate entre la complacencia de un 'ser' ya (aparentemente) conformado contra el que no se puede luchar; la conciencia del 'estar siendo' (cotidianamente) de una determinada forma de la que ya no queda ni el reflejo; y la voluntad de avanzar (o no) hacia un futuro abierto que no obvie las fracturas del imaginario».

A través de un elemento simbólico y plástico como la celosía, ese entramado geométrico que visibiliza al tiempo que oculta lo enseñado, en un juego de transparencias que nos muestra una realidad interior y una expresividad interior, se orienta un acercamiento a la realidad simbólica de la Granada real y mítica. El alma granadina se identifica con esa doble dirección en la comunicación que pretende mostrar lo que le gustaría ser y hacer invisible lo que en realidad es. Esta semántica se hace verdad en lo arquitectónico y en lo paisajístico, desde la que trasciende hasta espacios plásticos bidimensionales.

Observando la obra de José Guerrero. / JORGE PASTOR

Granada ha sido y es referente simbólico, un referente de inspiración para artistas que, desde el interior y el exterior, han tratado de desenmascarar sus secretos y de interpretar sus realidades. Como metáfora de lo perdido, de lo misterioso, de lo conquistado, el imaginario granadino funciona a niveles que superan lo literario y lo poético. Granada ha sido el telón de fondo y la protagonista, a un tiempo, de tramas teatrales, del mismo modo que ha servido como excusa para volcar sobre el medio plástico toda la imaginación del creador. Por ello, este imaginario granadino funciona como una unidad verbal que engarza tanto la ciudad-protagonista (a la que le pasan cosas) como a la ciudad-contexto (donde suceden las cosas).

Granada se conjuga en el símbolo, en una unidad verbal que enuncia a la perfección Luis Gordillo en una de las obras seleccionadas para esta exposición: la pregunta es la respuesta (1985). Se trata de dos piezas de distinto tamaño y sensibilidad cromática y gráfica que quedan interconectadas al interferirse ambas de modo invasivo. Basándose en el escudo emblema de la Casa de los Tiros, donde una espada pende sobre un corazón, a cuyos lados opuestos puede leerse 'El' y 'Manda', el artista andaluz reinterpreta líricamente esa metáfora visual, quizá siguiendo la lección contenida en uno de sus poemas: 'un cuadro es un lugar de encuentro entre múltiples posibilidades'.

Observando todo lo dicho, todo lo expuesto, todas las corrientes encauzadas y todos los diálogos iniciados, es posible afirmar que Granada también es, ha sido y será proteico y estimulante lugar de encuentro entre múltiples posibilidades.