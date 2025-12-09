Granada traduce al inglés el proyecto de la Capitalidad para presentarlo antes del 28

. Queda poco. Muy poco. La candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural de Europa en 2031 presentará el proyecto en el Ministerio en la ... segunda quincena de diciembre y no en la primera, como se había anunciado. «Será unos días antes del 28, cuando expire la convocatoria», afirmó ayer el concejal Juan Ramón Ferreira, quien aclaró que el texto de sesenta páginas está finalizado. «En estos momentos estamos en la fase final de maquetación, ilustración y traducción al inglés», señaló el edil de Cultura del Ayuntamiento granadino.

El 28 de este mes es el único marcado en rojo en todo el proceso, tal y como se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 27 de diciembre de 2024. A partir de ahí, no hay ninguna fecha concreta más, pero sí una serie de fases que se deben cumplir sí o sí a lo largo de 2026 con la idea de que antes de que acabe el año que viene se sepa cuál de las candidatas españolas es la elegida. A pesar de ello, desde la oficina de Granada 2031 sí que barajan una serie de plazos en función del BOE, por una parte, y en función de las últimas experiencias con Bélgica y Francia.

Una vez registrado el 'bid book' en el Ministerio de Cultura, que es el encargado de organizar el concurso en España, lo siguiente será un examen presencial. ¿Cuándo? Es probable que en la última semana de enero o en la primera de febrero. Granada desplazará hasta Madrid una delegación. No ha trascendido aún quiénes serán, pero las normas dictan que no pueden ser más de diez personas. Entre ellas estará seguro la alcaldesa Marifrán Carazo y, lógicamente, la directora de Granada 2031,Pilar Tassara.

Los primeros treinta minutos serán la presentación del programa de Granada. Once de ellos se emplearán en la proyección del cortometraje de animación 'Elvira y el tesoro', dirigido por Manuel Sicilia. Transcurrida la media hora, los doce especialistas independientes que deben decidir cuál será la Capital Cultural, diez nombrados por la Unión Europea y dos por el Ministerio, formularán durante una hora las preguntas que estimen convenientes.

Lista restringida

Lo siguiente será el dictamen de este órgano, «que acordará una lista restringida» de aspirantes en el plazo de semanas. ¿Cuántas pasarán el corte? Esa es otra de las incógnitas. En el caso de Bélgica fueron tres y en el de Francia, cuatro. En cualquier caso, el BOE explicita que la resolución se adoptará «por consenso de los miembros presentes». Si no se alcanza ese acuerdo, se procederá a una votación a mano alzada. En caso de empate, contará el voto de calidad del presidente.

En el supuesto de que Granada se halle entre las elegidas, pasaríamos a una segunda etapa. Los expertos darán una serie de recomendaciones que se deberán implementar en la revisión del 'bid book' y habrá una nueva defensa ante el mismo consejo. Granada dispondrá de cuarenta y cinco minutos para 'vender' sus bondades, mientras que el cuestionario se prolongará durante noventa minutos.

Entonces habrá un último fallo con un procedimiento bastante parecido. Lo primero es la avenencia de los evaluadores. Si no existe, habrá una primera votación en la que se ganará por mayoría simple. En caso de empate, podría haber hasta tres más antes de que decida el presidente. Antes de que termine 2026, se conocerá quién será la Capital Europea de la Cultura en 2031.