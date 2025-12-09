Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toda Granada empujando por la Capitalidad Cultural en un acto celebrado el 16 de noviembre en la Puerta de la Justicia. Ariel C. Rojas

Granada traduce al inglés el proyecto de la Capitalidad para presentarlo antes del 28

La Candidatura estima que el examen presencial en el Ministerio de Cultura será la última semana de enero o la primera de febrero

Jorge Pastor

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:36

. Queda poco. Muy poco. La candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural de Europa en 2031 presentará el proyecto en el Ministerio en la ... segunda quincena de diciembre y no en la primera, como se había anunciado. «Será unos días antes del 28, cuando expire la convocatoria», afirmó ayer el concejal Juan Ramón Ferreira, quien aclaró que el texto de sesenta páginas está finalizado. «En estos momentos estamos en la fase final de maquetación, ilustración y traducción al inglés», señaló el edil de Cultura del Ayuntamiento granadino.

