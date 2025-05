«Granada es la tierra sagrada del flamenco, y la reverenciamos»

Llenan teatros en medio mundo, tienen 16 discos a sus espaldas, grabados con las mejores formaciones, como la Royal Philharmonic Orchestra, y sienten un profundo ... amor por la guitarra española, que veneran absolutamente. Se llaman Jan Pascal y Alexander Kilian, y forman el dúo Café del Mundo. Esta noche (20.00 horas) llenarán el Teatro Isabel la Católica dentro de una minigira que les ha llevado por varias poblaciones andaluzas. Su primera idea era venir a Andalucía por turismo, pero su amigo Volker, afincado entre Granada y la Costa del Sol, les ha organizado este periplo, que se han tomado casi como unas vacaciones, pero donde han mostrado una experiencia que les lleva a unir con maestría melodías de Ludovico Einaudi con Bach o Manuel de Falla, por quien sienten una veneración absoluta.

«La obra de Falla es monumental e inigualable», asegura Jan Pascal, alemán de Franconia como su compañero Alexander. «Él siempre tenía algo que decir. Su obra no es tan amplia como la de Bach, por citar a uno de los grandes, pero cada una de sus creaciones tiene tantas lecturas, tanta pasión, que es imposible no enamorarse de ellas». De hecho, en su disco 'Famous tracks', de 2023, incluyeron versiones de 'La danza del molinero', 'La vida breve', 'La danza de los vecinos' y 'La danza del fuego'.

La guitarra que Jan Pascal exhibe con orgullo está firmada por Estrella Morente y Tomatito, tal es el amor que tienen por nuestra tierra. En el concierto de esta noche, ofrecerán tres segmentos bien diferenciados: uno con composiciones propias tocadas con guitarra flamenca pero que nada tienen que ver musicalmente con el arte jondo; otro con obras clásicas tocadas a dúo y un tercero con 'crossroads' en los que habrá espacio para el jazz, tecno, el pop y el rock, desde AC/DC hasta Chick Corea. «Tratamos de divertir a nuestro público», comenta Alexander Kilian, quien tuvo su primer encuentro con Pascal en el conservatorio, y artísticamente unió sus destinos con él hace casi dos décadas.

Comparaciones

«Actuar en una de las cunas del flamenco es una gran responsabilidad», comenta Alexander Kilian. «Estamos en tierra sagrada, tenemos el vello de punta», añade Pascal con humor. «Somos alemanes, no españoles, y a alguien le puede parecer raro que hayamos emprendido nuestra búsqueda musical desde un territorio sonoro que nos podría parecer lejano. Pero no lo sentimos así en absoluto. Este es un camino de vida, porque entendemos que el último gran espacio de libertad del individuo es la música», afirma Kilian. «Sobre todo, queremos evocar emociones, y las emociones no tienen fronteras», tercia Pascal.

El descubrimiento de la guitarra española vino, para Alexander Kilian, de la mano de Paco de Lucía. «Tenía como diez años cuando escuché una de sus grabaciones y quedé absolutamente impactado. Puedo decir que casi entré en combustión. Desde entonces, no he hecho otra cosa que profundizar en la técnica de este instrumento, que amo profundamente». Pascal añade que de Paco de Lucía les atrajo su arrojo para crear la fusión flamenca. Una fusión que compartirán esta noche con la Joven Orquesta Provincial de Málaga, dirigida por Juan Paulo Gómez, medio centenar de músicos que facilitarán con su entusiasmo una conexión con el público que acuda al teatro (quedan muy pocas entradas disponibles) y que, seguro, disfrutará grandemente con las evoluciones de dos artistas de talla internacional.