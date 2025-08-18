Granada siempre tiene ganas de disfrutar de Ana Belén

IDEAL Lunes, 18 de agosto 2025, 17:51 Compartir

Granada, con su embrujo y su historia, se rinde incondicionalmente ante una de las artistas más versátiles y queridas del panorama español: Ana Belén. Desde generaciones, los granadinos han compartido momentos inolvidables disfrutando de su música y sus actuaciones, un fenómeno que trasciende el simple ocio para convertirse en una auténtica tradición cultural. En este contexto, la presentación de Ana Belén en el Ciclo 1001 Músicas – CaixaBank, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en el Palacio de Congresos, no es solo un evento más, sino una celebración de un legado que ha marcado a varias generaciones.

Ana Belén, artista completa que ha brillado como cantante, actriz y directora, ha dejado su huella en cada faceta de su carrera. Su discografía incluye álbumes memorables como 'Géminis', 'Mucho más que dos' —en colaboración con Víctor Manuel y otros grandes— y 'Peces de ciudad'. Estos trabajos, junto con su destacada participación en el cine y el teatro, consolidan su estatus como ícono cultural. No sorprende, entonces, que su carrera haya sido reconocida con importantes galardones, tales como el Premio Nacional de Cinematografía y el Goya de Honor.

La magia del septiembre granadino se verá realzada por los conciertos que aún quedan del Ciclo 1001 Músicas, que este año se consagra al apoyo de la Candidatura de Granada como `Capital Europea de la Cultura 2031`. Este evento, que propone una amplia variedad de músicos y géneros en diferentes escenarios emblemáticos de la ciudad, se convierte en el maridaje perfecto entre la tradición y la modernidad. En oferplan de IDEAL aún puedes adquir entradas para algunos de ellos con unas ventajas exclusivas. El Palacio de Congresos se transformará en el corazón pulsante de esta celebración, donde los himnos que ha popularizado Ana Belén

El concierto será una oportunidad única para revivir el espíritu de «El gusto es nuestro», un emblemático espectáculo que unió a algunos de los más grandes exponentes de la música en español. Himnos como «Contamíname», «Arde París» y «España camisa blanca de mi esperanza» no solo evocan recuerdos de épocas pasadas, sino que también son un testimonio de la fortaleza y la riqueza cultural de la música española.

Ana Belén no es solo una voz; es una parte de nuestra historia. Nacida María Pilar Cuesta Acosta en el castizo barrio de Lavapiés, su trayectoria comenzó en los años 60 y, tras su debut en el cine, supo fusionar su pasión por la actuación con su amor por la música. Después de conocer a Víctor Manuel y obtener un contrato discográfico, su carrera musical despegó, llevándola a compartir su talento con el mundo durante más de cinco décadas.

En esta nueva etapa, Ana Belén presenta su disco 'Vengo con los ojos nuevos', un compendio de emociones y melodías que promete enamorar a su público, mientras continúa su gira 'Más D Ana'. Sin duda, el 26 de septiembre será una fecha para recordar, un encuentro ineludible entre el arte y el público granadino, donde todos juntos celebrarán la grandeza de Ana Belén.