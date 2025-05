«Granada ha hecho de la poesía una de sus señas de identidad»

José Antonio Muñoz Granada Martes, 13 de mayo 2025, 18:16 Comenta Compartir

El escritor argentino Alejandro G. Roemmers (Buenos Aires, 1958) es una de las máximas figuras del soneto en Hispanoamérica. De hecho, su reconocida obra 'Sonetos del amor entero' (Visor, 2019) le consagró en un género que practica con asiduidad, por más que su más reciente publicación sea la novela 'El misterio del último Stradivarius' (Planeta), aún pendiente de salida en nuestro país. Roemmers se acercó a Granada para participar en el Festival Internacional de Poesía (FIP) y también en el conocido 'Proyecto Navagiero' donde se pone de relieve, precisamente, el nacimiento de esta modalidad poética, fruto del encuentro entre el autor y diplomático y el escritor español Juan Boscán.

«Es la segunda vez que acudo al FIPy cada vez que vengo a esta ciudad la encuentro más hermosa», comenta el autor. «Y para mí es un alegría que un festival como este interese tanto a la gente joven. Todas las sesiones han sido muy concurridas, las recitaciones han sido muy interesantes, y me he divertido mucho», añade. El argentino hizo especial hincapié en la importancia de que la literatura sea cercana y atractiva, y citó el ejemplo de la presencia de los autores que conforman la firma literaria CarmenMola o la de David Uclés, autor de la multipremiada 'La península de las casas vacías'. Del mismo modo, quiso destacar, dentro del programa del Festival Internacional de Poesía, la gran cantidad y calidad de los autores que se acercaron a Granada entre los días 5 y 9 de este mes de mayo. «La convocatoria desborda por ambas orillas, la de quienes vienen a hablar y la de quienes escuchan. Pienso que Granada ha hecho de la poesía una de sus grandes señas de identidad».

Homenaje

Para Roemmers, acudir a Granada a rendirle homenaje al soneto ha sido una experiencia «maravillosa». Destaca el autor su ya larga relación con esta forma poética, aunque en los últimos tiempos su producción se haya decantado más hacia el versolibrismo. Con todo, fuimos testigos de cómo en apenas unos minutos, Roemmers, junto con Carlos Aganzo y Daniel Rodríguez Moya, fueron capaces de construir un soneto, si no de concurso, mucho más que aceptable. Por supuesto, en la mejor tradición del género, la temática era amorosa, con ese cierto deje de abandono y drama tan propio de buena parte de la literatura argentina. Sobre esta nueva singladura, afirma: «Mi nuevo libro de poemas es el complemento de 'Sonetos del amor entero'. Creo que la unión de la rima y la ausencia de esta completan mi discurso literario. Creo que me voy a sentir representado por el resultado».

A propósito de si se hizo poeta o nació poeta, se decanta sin duda por esto último. «Nunca estudié rima ni métrica. Empecé escribiendo otras cosas, y cuando empecé a leer poesía fue cuando me lancé a escribirla también. Mis primeras obras datan de los 18 años», afirma. «Me considero un autodidacta, al igual que ocurre con mis novelas. Se me reconoce en la poesía, donde no reconozco prácticamente influencia de nadie. Escribo a mi manera». Una persona con su agenda –es el responsable de un importante conglomerado de empresas familiares– no tiene mucho tiempo de hacer lo que se suele designar como 'vida literaria'. «Creo que por eso no soy muy conocido en los ambientes. Aquí Remedios Sánchez (codirectora del FIP) me ha descubierto, y se ha empeñado en que lo sea», dice con humor.

De la calidad literaria de Roemmers dice mucho el hecho de que su más reciente novela, la ya citada 'El misterio del último Stradivarius' fuera una de las últimas lecturas del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido. Y no sólo eso, sino que el prólogo que escribió para dicha obra fue una de sus últimas obras, y desde luego, su última obra publicada. «No soy una persona que escribe para ganarse la vida, y ni siquiera, como digo, estudié para ser escritor. Para mí, la escritura es una necesidad vital, el deseo de comunicar un mensaje a veces, y otras, una actividad que llena mis escasos ratos libres. De hecho, 'El enigma...' la pude escribir porque durante el tiempo de la pandemia tuve algún tiempo...», destaca.