Granada impulsa la II edición de Lateral Abierto, un escaparate del arte contemporáneo emergente

La ciudad de Granada acoge del 9 al 12 de octubre la 2ª edición de Lateral Abierto, una propuesta que permite abrir al público los espacios expositivos de la red LATERAL y varios estudios de artistas de la ciudad, en un horario amplio durante todo el fin de semana. Se trata de unas jornadas de puertas abiertas que ofrecen al visitante la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de los proyectos artísticos adscritos a la red, participar en recorridos guiados y disfrutar de la cultura contemporánea de Granada.

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha señalado que «esta iniciativa refleja nuestro firme compromiso con la cultura y con el apoyo a la creación artística local y nacional. Lateral Abierto no solo visibiliza el trabajo de nuestros artistas, sino que también fortalece nuestra agenda cultural, que ofrece propuestas variadas y de calidad a lo largo de todo el año».

Ferreira ha añadido que «acciones como Lateral Abierto refuerzan nuestra proyección cultural y contribuyen directamente a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, mostrando la creatividad, diversidad y dinamismo de nuestra ciudad».

Por su parte, la directora de Lateral Abierto, Esperanza de los Reyes Aguilar, destacó que «con este proyecto, Granada se sitúa como un referente en arte contemporáneo. Queremos abrir las puertas de la ciudad al talento de los creadores locales y también de aquellos que pasan temporadas aquí, ofreciendo un escaparate donde puedan dar a conocer su obra. Lateral Abierto pretende ser, además, un espacio de encuentro y de visibilidad para todos los artistas que hacen de Granada una ciudad creativa y viva».

Con esta propuesta, la red Lateral completa su calendario anual de eventos, que incluye también la Feria de Arte Lateral y el Festival de Cerámica Fango Lateral, reforzando su compromiso con la difusión y el fortalecimiento del sector artístico contemporáneo. Apoyado por el Ayuntamiento y otras instituciones, Lateral Abierto confirma el lugar de Granada como ciudad de referencia cultural, abierta al talento y con la mirada puesta en Europa.

PROGRAMACIÓN DESTACADA

Jueves 9 de octubre – Morilab Club

19:30: Fiesta inaugural Lateral Abierto: Cata maridaje + sesión DJ + presentación de la Red de Espacios Multidisciplinares de Granada (evento privado con entrada previa).

Christian Wal Ter: 11:00-14:00 / 17:00-19:00. «Printformance» + visita guiada.

La43: 17:00-20:00. Demostración «¡Mánchate con nosotros!» – estampación en directo.

Proyecto Camaleón: 17:00. Visita guiada a la exposición «Helpmeplease» + conferencia de presentación de la asociación.

Cefe Navarro: 18:00. Visita guiada a «El oro de los caminos».

-1: 19:00. Inauguración del espacio y actuación de Pablo Giménez.

Afogra: 19:00-21:00. Visita guiada a «Vetusto» de Natacha Mario.

Santiago Collado: 19:00. Visita guiada a la exposición «Miradas», de José Manuel Haro «Mirlo».

Viernes 10 de octubre

La Escombrera: 19:30-22:30. Inauguración exposición colectiva «Fósiles, escombros y otras ruinas».

Espacio Omnia: 19:30. Presentación del libro «Susurros bajo la arena», de José Luis Raña.

La Empírica: 19:30-21:30. Visita guiada a la instalación «Luz» de Javier Domenech.

V.E.S. Arte: 20:00. Conmemoración de la placa homenaje a Teófilo Gautier.

La Escondida: 20:30. Inauguración exposición «Estructuras: el orden oculto del color», de María José Puerto.

Medianoche O: con cita previa, visita guiada a «cuerpo & alma alma I cuerpo».

Sábado 11 de octubre

Espacio Márgenes: 13:00. Conferencia «De lo cercano», fotografías de los secaderos de tabaco de la Vega de Granada, de Antonio F. Morillas.

Menfis: 14:00. Inauguración exposición de cerámica + paella festiva (entrada previa). 17:00. Concierto «Música a la carta» + acción de Ruth Giráldez.

Proyecto Camaleón: 16:00. Demostración de esmaltes al fuego dentro del taller de joyería.

LaraízLab: 17:30. Inauguración de exposición colectiva «Tragaluz», comisariada por Paulina Silva.

Espacio Omnia: 18:30. Visita guiada a «Letum non omnia finit», de Rafael Peralbo.

El Silo Eléctrico: 19:00. Visita guiada a «Losers. Una exposición de surrealismo pop urbano», de Luciano Sánchez + inauguración del escaparate cerámico con Mercedes Lirola.

Licau: 21:00. Demostración en directo de Graffiti.

Medianoche O: con cita previa, visita guiada a «cuerpo & alma alma I cuerpo».

Domingo 12 de octubre

Daruma: 12:00-14:00. Inauguración exposición «Obra nueva».

Afogra: 12:00-14:00. Visita guiada a «Vetusto», de Natacha Mario.

Espacio Márgenes: 13:00-17:00. Fiesta de clausura + sorteo (entrada previa o en el espacio).

Medianoche O: con cita previa, visita guiada a «cuerpo & alma alma I cuerpo».

Juan Ramón Ferreira ha recordado que «desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todas las iniciativas que enriquecen nuestra ciudad y proyectan a Granada internacionalmente, contribuyendo a que nuestra ciudad sea reconocida por su innovación, creatividad y capacidad cultural».