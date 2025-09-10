Granada entra en el Top 3 de capitales de la música en directo en España Un estudio reciente revela el potencial de la ciudad nazarí por su oferta variada, buena accesibilidad económica y demanda sólida por parte del público local

María Dolores Martínez Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:02

La celebración de la primera edición de la Bienal de Flamenco en Granada y el inminente arranque de los festivales Zaidín Rock (el más longevo de España) y Granada Sound han vuelto a poner en el punto de mira a nuestra ciudad dentro del panorama musical nacional. Las citas se suceden a un ritmo imparable en el calendario y el interés de los aficionados por disfrutar de cada una de las convocatorias no ha pasado desapercibido a los expertos. Granada se desmarca a pasos agigantados por todo su potencial y capacidad para acoger una agenda que nada tiene que envidiar a la de otras grandes ciudades. De hecho, un estudio reciente de Seatpick revela su posicionamiento como una de las tres capitales de la música en directo en España. Nada sorprendente si tenemos en cuenta el volumen de conciertos anunciados en grandes escenarios, pequeñas salas y citas de renombre. La oferta es tan variada, como lo son también los gustos musicales de sus incondicionales.

Para llegar a esta conclusión se ha realizado un análisis detallado de más de 30 ciudades, en el que se han tenido en cuenta cuatro aspectos fundamentales: la oferta musical en relación a la densidad de población, la infraestructura cultural, el coste y asequibilidad de las entradas de los conciertos y la demanda e interés del público. Las cifras de cada una de estas capitales han partido de búsquedas específicas a través de Google Maps, Google Trends y del Planificador de Palabras Clave de Google Ads.

Los resultados de dicho estudio no han podido ser más reveladores. Granada se posiciona como una de las ciudades más completas para disfrutar de la música en directo, junto a capitales tan importantes como Madrid y San Sebastián. Algo especialmente significativo en el caso de Granada y San Sebastián por su densidad de población comparada con la capital de España y el volumen de conciertos en relación a sus habitantes.

En el caso de Granada, el interés por los conciertos queda reflejado en la presencia de pequeños locales con conciertos (más de 110 por cada 100.000 habitantes). Junto a ello, otros datos muy a tener en cuenta son el precio de las entradas (con una media de 36 euros) y el coste de disfrutar de la oferta de ocio en la ciudad, por debajo de la media nacional.