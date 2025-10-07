Granada celebra el I encuentro músicas populares contemporáneas

Del 8 al 11 de octubre, la música popular que tanto atrajo a Lorca, llenará el auditorio del Centro Lorca. Mucha Muchacha, El Gato con ... Jotas, Fínfano, Los Hermanos Cubero y Yeli Yeli nos traerán sus novedosas propuestas, que partiendo de la tradición, pasan por la música electrónica o el flamenco más innovador. Además de los conciertos, también habrán actividades paralelas como talleres y conferencias.

Las actuaciones empezarán este mismo miércoles 8 de octubre con la compañía de danza Mucha Muchacha, a la que seguirá el jueves la original propuesta de electrojotas del extremeño El Gato con Jotas.

El viernes programa doble con Fínfano, que explora la tradición y el folklore, fusionando instrumentos tradicionales con sonidos contemporáneos y Los hermanos Cubero, que protagonizan una de las revoluciones artísticas más originales e impactantes dentro de la denominada música de raíz, fusionando con maestría y audacia el cancionero tradicional castellano con el folclore rural de Estados Unidos.

El encuentro finaliza el sábado con Yeli Yeli, en el que se mezclan la electrónica de vanguardia y el flamenco tradicional.

Las entradas están a la venta en al web de redentradas, con precios populares, diez euros la sesión y con un abono especial para los cuatro días por 30 euros.

El sábado se realizarán las actividades paralelas que consistirán en un taller de percusión tradicional a las 11 de la mañana, impartido por músicos especializados del equipo de Fínfano, la entrada es libre previa inscripción y por la tarde, a las 18.30 h. la conferencia ilustrada: La mujer en el folklore y su importancia como percusionista, impartida por Iván Mellén, con entrada gratuita hasta completar aforo.

MUCHA MUCHACHA. En el año 2016 comenzamos un proceso de documentación sobre las mujeres artistas de la Generación del 27, conocidas como Las Sinsombrero. Entre ellas Maruja Mallo, Marga Gil, María Teresa León, Concha Méndez o Rosa Chacel. Todas ellas colaboraron en la agitación cultural y la modernización social de los años 20 y 30 en España, quedando silenciadas por el Franquismo tras la Guerra Civil Española. Lo que comenzó como una investigación teórico-práctica, acabó siendo el punto de partida de Mucha Muchacha, centrada en los conceptos de empoderamiento, determinación, voz, participación, libertad y cooperación.

Mucha Muchacha quiere hablar del ahora, de lo que está sucediendo, de cómo nos sentimos dentro de este tiempo. Mencionando a Rowlands (1997), nuestra creación se apoya en las tres formas de empoderamiento: «El poder para, el poder con y el poder desde dentro». Nuestro reto en este sentido es expresarnos a partir de la danza contemporánea y de la danza española, pero ponerla en crisis por su capacidad de transformación y de diálogo con otras artes. Mucha Muchacha es una obra de danza del ahora, una declaración de intenciones alrededor del movimiento, la comunidad, la feminidad y el rito.

EL GATO CON JOTAS. Electrojota es un espectáculo original, creado y dirigido por «El Gato con Jotas« donde la música del pueblo sigue siendo pueblo.

Sonidos y letras de antaño se unen a otros estilos actuales como la música electrónica o el dance en una zarzuela que aúna indumentaria tradicional y moderna, coreos de antes y el ahora y audiovisuales que nos llevan a ese lugar de sosiego y recuerdos, al pueblo donde la esencia nos convierte en casa y familia, un lugar donde sentirte seguro y poder caminar hacia delante, sin olvidar el pasado. Es lucha e identidad.

El show trae el recuerdo de estampas familiares, fiestas y antepasados. Es una zarzuela, es jota, orgullo y modernidad.

La deconstrucción musical y la personal puesta en escena tienen como fin acercar las raíces a nuevos públicos reviviéndolas con los ojos de hoy. El espectáculo busca perseverar nuestro saber popular como homenaje a los de antes pero haciéndolo desde el respeto, la tolerancia y de una manera inclusiva. Sin importar género, raza o preferencia sexual. Un espectáculo para todos y sin etiquetas.

«El Gato con Jotas», referente a nivel nacional del panorama musical del «neofolklore« ha recibido el Premio Diálogo de Culturas 2025, un reconocimiento de la Junta de Extremadura que es el segundo más importante en cultura. Con más de 60 conciertos por toda España en lo que va de año y una trayectoria como músico, productor y artista (Además de folklorista) que le hace continuar a él y a toda su compañía en un mundo musical donde lo nuestro, importa.

FÍNFANO. Fínfano es un proyecto creado y desarrollado por el músico e investigador Iván Mellén. Se sustenta en cuatro pilares esenciales: estudio, divulgación, formación y creación. Esta actuación rinde homenaje tanto a las personas que han transmitido la tradición oral como a quienes han dedicado su vida al trabajo de campo en la música tradicional española.

Panderetas, castañuelas, pandero de Peñaparda, arrabel, el canto de pájaros, el sonido de chicharras, el viento y otros elementos cotidianos se entrelazan con voces e instrumentos de viento, dando vida a cápsulas del tiempo que nos invitan a soñar y a sumergirnos en esta riqueza cultural. Cada composición ofrece una exploración sonora que honra la memoria colectiva y, con una mirada contemporánea y una voz propia, abre nuevas vías de expresión.

LOS HERMANOS CUBERO. En un mundo de cifras y resultados suena extraño afirmar que la música es arte. No suele entenderse así. Y que el arte debe ser íntegro y original y debe responder a inquietudes interiores más que exteriores, más a emociones que a emoticonos. Y que las modas nunca aportarán nuevas vías de expresión artística. En estos días confusos se da la paradoja de que por el camino de la tecnología se ha perdido la humanidad en las humanidades. Todo debe sonar perfecto. Tan perfecto que para nosotros carece de interés. Es aséptico, anodino, inocuo.Estas dos líneas de pensamiento son las que nos han llevado a plasmar en canciones nuestra propia idiosincrasia, nuestra identidad e individualidad artística y nuestras contradicciones, para defender la realidad de las cosas. Hoy en día tener los pies en el suelo es arriesgar, saltar sin red. En un mundo de música hecha para apabullar a los oídos el matiz y la transparencia es rebeldía. En un mundo de modas pasajeras nos enorgullecemos de defender el arte honesto y atemporal. Esto es lo que hemos reflejado en Cubero bueno, Cubero malo; sentados uno al lado del otro, codo a codo, tocando y cantando, sin trampa ni cartón. Usando nuestra mandolina y nuestra guitarra para traducir a emociones pensamientos, a sentimientos realidades y a sensaciones palabras cotidianas. Tras varios álbumes grabados con aportaciones de más músicos, nos apetecía volver a las formas básicas de nuestro arte, explorando las infinitas posibilidades que ofrece la música pese a la apariencia limitada del formato dúo, para enfatizar el mensaje de la individualidad artística.

YELI YELI. Nuevo proyecto de Álvaro Romero, una de las voces más revolucionarias del nuevo flamenco, conocido por su proyecto RomeroMartín. De una residencia artística junto al productor luso Pedro Da Linha surgida en la feria MIL de Lisboa dio a luz el germen de un proyecto que puso formalmente en circulación en 2023: un cancionero en el que la raíz del flamenco más salvaje conecta con producciones de electrónica urbana cercano a ritmos africanos y a subgéneros como el kuduro, expandiendo los límites del flamenco de base más racial hacia horizontes casi metálicos, absolutamente nada tópicos ni previsibles. En directo va a dúo junto al batería Esteban Perles.Ha actuado en algunos de los festivales y escenarios más prestigiosos del circuito alternativo, con varias salidas fuera de España. Publicó su álbum debut en septiembre de 2024, abrió los shows de Baiuca en La Riviera de principios de 2025, ha girado con la ayuda de AIE por toda España en el primer semestre de año y, mientras trabaja en nueva música que ya está viendo la luz en este último tramo de año, tiene conciertos programados en ciudades como Granada, Madrid o Bruselas, entre otras.