Granada celebra el I encuentro músicas populares contemporáneas

Mucha Muchacha, El Gato con Jotas, Fínfano, Los Hermanos Cubero y Yeli Yeli son los protagonistas de un programa de cuatro días en el Centro Lorca

Martes, 7 de octubre 2025, 16:06

Del 8 al 11 de octubre, la música popular que tanto atrajo a Lorca, llenará el auditorio del Centro Lorca. Mucha Muchacha, El Gato con ... Jotas, Fínfano, Los Hermanos Cubero y Yeli Yeli nos traerán sus novedosas propuestas, que partiendo de la tradición, pasan por la música electrónica o el flamenco más innovador. Además de los conciertos, también habrán actividades paralelas como talleres y conferencias.

