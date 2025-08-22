Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Globalización

Isadu Santos

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19

Aquel hermoso día, tras desayunar con su encantadora familia, Raymond salió de su casa en Las Vegas y tomó la autopista del norte hacia su ... puesto de trabajo. Veinte minutos más tarde estaba sentado frente a su ordenador manejando un avión teledirigido MQ–9 Reaper, que había hecho despegar desde el aeropuerto de Kabul, y cuarenta minutos después posó su dedo índice sobre una tecla roja. En ese preciso instante un racimo de bombas se precipitó sobre una mísera aldea al norte de Irak, y unos segundos después la media docena de casuchas y la mayoría de sus habitantes saltaron por los aires reventados. Dos niños que jugaban a las afueras de la aldea miraron hacia las que habían sido sus casas sin comprender su desaparición. Todo su mundo se había volatilizado, todo lo que daba consistencia a sus vidas había dejado de existir.

