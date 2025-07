Gleen Hughes: «Para Deep Purple cada noche era un desafío»

Gleen Hughes, a sus 73 años, es uno de los músicos históricos que mejores facultades conserva, o mejora, puesto que segura que vocalmente está mucho ... mejor que en los años 70, como corroboran también los que le han escuchado recientemente. El bajista y cantante necesitaría varias páginas para glosar su trayectoria, así que resumiendo mucho baste decir que estuvo en Trapeze, Deep Purple Mark III, Black Sabath… y que ha grabado con Gary Moore, Joe Lynn Turner y Cozy Powell… Formando con Joe Bonamassa, Jason Bonham y Derek Sherinian la banda Black Country Communion, amén de superar la veintena de discos propios. Mientras Deep Purple se ha convertido en una franquicia recauchutada, Hughes recupera el repertorio de aquella mítica formación para el concierto que dará el viernes en el Majuelo sexitano (con los simpáticos Kitty, Daisy & Lewis de postre).

- Le he escuchado tocar varias veces y siempre me ha sorprendido lo bien que suena. ¿Cómo se cuida y cuida esa voz perfecta que tiene?

- Me preguntan esto a menudo: duermo mucho, bebo mucha agua y no le temo a la siguiente nota. Respiro y me relajo. Hay que cuidarse para cuidar la voz.

- Viene con un homenaje a Deep Purple, ¿por qué ahora?

- Bueno, era el 50 aniversario del álbum 'Burn' y me pareció el momento adecuado para homenajearlo. Este set incluirá canciones de los tres álbumes que compuse con Deep Purple: canciones de 'Burn', 'Stormbringer' y 'Come Taste The Band'. El primero es muy directo, el segundo puede que más musical, y el tercero, con la llegada Tommy (Bolin), fue un paso evolutivo en otra dirección.

- Por cierto, participó en esos tres álbumes de estudio con Deep Purple, pero hay más de diez álbumes en directo de esa época. ¿Siempre fue mejor en directo?

- Sin duda, ampliamos y experimentamos con las presentaciones en vivo. No siempre es fácil capturar el explosivo sonido en vivo cuando estás en el estudio, pero los álbumes en vivo lo recogen, junto con las versiones más largas y expresivas de las canciones. Para Deep Purple cada noche era un desafío.

- Para este concierto, ¿se ha centrado más en las grabaciones de estudio o en las versiones en vivo?

- Es una mezcla, en realidad. Hay algunas versiones en vivo que presento, que rinden homenaje a nuestra actuación en California Jam.

- ¿Fue esa década la que definió el sonido del Hard Rock?

- Por lo menos para los que la vivimos sí, el periodo entre 1968 y 1975 fue cuando nació todo esto, y fue una época muy intensa creativa y vivencialmente.

- En una entrevista, dijo que sus cantantes favoritos provenían del soul, el funk y el blues, algo que quizás no todos tus fans del hard rock sepan... ¿Es el groove esencial para un bajista?

- No sé si es esencial para todos, pero para mí sí lo es. Creo que la música debe sentirse además de escucharse y ahí la música negra es puro sentimiento.

- De jóvenes, todos queríamos ser guitarristas. ¿Por qué eligió el bajo?

- Creo que, como mucha gente, me adapté para tocar en la banda a la que quería unirme. Mel Galley era un guitarrista fantástico y tuve la oportunidad de unirme a Finder Keepers con él, así que me pasé al bajo para poder hacerlo. Fue algo muy natural para mí, tocar el bajo y cantar es mi sitio en el escenario.

- Ha participado en innumerables proyectos, pero uno que realmente te ha marcado es Black Country Communion. ¿Planea retomarlo en disco en algún momento?

- Sí, por supuesto. Formé BCC con Joe (Bonamassa) en 2010. Acabamos de completar una fantástica gira por Europa y estoy deseando ver el próximo capítulo de BCC.

- Cuenta la leyenda que David Bowie se alojó en tu casa una temporada. ¿Qué pasó y cómo se llevaron?

- Sí, en casa escribió su álbum 'Station to station'. Nos llevamos genial. Siempre me decía que teníamos que seguir avanzando y cambiando/evolucionando. Así que ahí es donde mi nuevo álbum 'Chosen' entra en mi vida. Estoy en constante cambio.

- ¿Quiénes son los músicos que le acompañan en esta gira?

- Ash Sheehan a la batería, Bob Fridzema al teclado y Soren Andersen a la guitarra.