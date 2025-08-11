Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Algunas de las producciones del programa. Ideal

GIFIC presenta la programación oficial de su primera edición: 23 obras que celebran el cine diverso y comprometido

Su propuesta gira en torno a una programación que pone en primer plano la diversidad sexual, la identidad de género y los derechos humanos

Ideal

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:09

El Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (GIFIC) desvela la programación completa de sus secciones oficiales para su primera edición, que se celebrará entre el ... 11 y el 14 de septiembre en tres sedes del municipio: el Teatro Mira de Amescua, la Fundación Pintor Julio Visconti y la Asociación San José. En total serán 23 obras, entre largometrajes y cortometrajes de ficción y documental, procedentes de diferentes países y contextos culturales, unidas por la voluntad de visibilizar realidades diversas, cuestionar estereotipos y abrir nuevos espacios de diálogo.

