Gerardo Rodríguez Salas se alza con el Premio Marpoética con 'Oxford Circus' El autor granadino ha obtenido este galardón, dotado con 26.000 euros y la publicación de la obra en Visor, entre casi 2.000 candidatos

José Antonio Muñoz Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas ha ganado, con su obra 'Oxford Circus', la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Marpoética, convocado por el Ayuntamiento y dotado con 26.000 euros, uno de los galardones en este ámbito con mayor dotación económica en el mundo de habla hispana. El poemario ha resultado vencedor tras el fallo emitido por el jurado presidido por el poeta Antonio Colinas, y compuesto por figuras destacadas del panorama literario como Olvido García Valdés, Julieta Valero, Antonio Lucas, Javier Vicedo, y la directora general de Cultura de Marbella, Carmen Díaz, en representación del consistorio. Asimismo, participó con voz, pero sin voto, el editor Jesús Sánchez.

El autor no oculta su inmensa alegría ante el reconocimiento a un poemario en el que ha estado trabajando durante el último año y que, afirma, «tiene una conexión experiencial muy fuerte. Quizá el título, 'Oxford Circus', puede descolocar un poco, porque alude a un lugar de Londres, una parada del metro, pero en realidad, también se refiere a un cruce de caminos con una gran afluencia de gente».

Tras esta referencia geográfica, se esconde una metáfora circense que juega con la diversión que se ofrece al público y las sombras que se ocultan tras el artista, creando un paralelismo con el universo queer. «El movimiento ha vivido un pasado trágico. Ha sido un colectivo vulnerabilizado y que no lo ha tenido fácil»,

De este modo, Gerardo Rodríguez Salas crea en este poemario inédito –que sucede a 'Los hilos de la infamia'– un escenario humano rompedor, formado por identidades nómadas que realizan ante el lector actos performativos plásticamente complejos. Utilizando esas figuras, el autor da voz a debates fundamentales, apelando al lector a buscar aristas de una realidad compleja. Y todo ello, desde, confiesa el poeta, la sutilidad.

Lo social

«Mi escritura ha tenido una proyección muy social, siempre centrada en los problemas actuales, y estas identidades queer ya aparece en 'Los hilos...'. Había llegado el momento de centrar un poemario en la otredad, haciéndola visible. He sido muy juguetón con las formas, como durante el resto de mi producción, donde he usado desde las hablas rurales al barroquismo. Este poemario es menos barroco que 'Los hilos...'; es mucho más directo», afirma.

'Oxford Circus' es el tercer volumen salido de la pluma del autor. En él vuelca también la vivencia del extranjero, del chico rural que acudió a Londres, a Oxford, a realizar un master y quiso encontrar allí su propia identidad, encontrándose frente a una infancia que, como muchas de la que han vivido las personas queer, tuvo momentos de soledad. Cada parte alude a un tipo de espectáculo circense: hay equilibristas, payasos, freak show, teatro de sombras, stravaganza.. y magia. No hay que olvidar que la palabra 'circus' está, en la lengua de Shakespeare, conectada con la brujería y los círculos mágicos. .

Casi 2.000 han sido los originales presentados a esta edición del premio marbellí. En esta convocatoria, se ha batido el récord de participación. No es para menos, teniendo en cuenta el montante de la bolsa y la visibilidad que otorga publicar en un sello de la trayectoria de Visor. Así lo entiende Rodríguez Salas: «La visibilidad que otorga este premio es incuestionable, Para mí, supone un salto muy importante. Además, por su temática y por la dimensión personal que tiene, me hace mucha ilusión hacer promoción cuando se publique el próximo mes de noviembre».

