Restaurante The Library. G.E.

El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año

Los premios TheFork distinguen al madrileño The Library junto a otros nueve finalistas, la mayoría en Madrid y Barcelona

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:02

El restaurante The Library, en la calle Serrano de Madrid, ha sido elegido mejor apertura de 2024 en la cuarta edición de los premios TheFork, ... celebrada este lunes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El proyecto, liderado por Sandro Silva y Marta Seco, se impuso entre 41 candidatos gracias al voto popular de los usuarios de la plataforma de reservas, que lo convirtieron en ganador del People's Choice Award. El reconocimiento refuerza la posición de Grupo Paraguas, un emporio hostelero con formatos de gran éxito comercial como Amazónico o Ten con Ten. The Library es un espacio de diseño cuidado que combina restaurante, vinoteca con más de 3.500 referencias y club privado. El jurado técnico, compuesto por chefs con estrellas Michelin, avaló su candidatura a propuesta de Ramón Freixa y Mario Sandoval.

