Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Madrid Fusión Dreams. G.E.

El futuro de la alimentación se cocina en Asturias

Madrid Fusión Dreams reúne en el Principado a cocineros, agricultores y activistas para hablar de regeneración del suelo y justicia campesina

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:27

Comenta

«El futuro de la alimentación no se cocinará en un laboratorio, sino en el campo, con justicia para los campesinos». La frase la pronunció ... la agricultora y activista de Zimbabue Elisabeth Mpofu durante el encuentro Madrid Fusión Dreams celebrado esta semana en Asturias. Acostumbrados a confiar el porvenir a los avances tecnológicos, su alegato a favor de la sabiduría ancestral sacudió al auditorio reunido en la sala de pinturas de la Universidad Laboral de Gijón. Cocineros como Luis Lera, Nacho Manzano o Zineb Hattab; agricultoras como Nuria Madeo o Elena Burillo; y activistas como el brasileño David Hertz o la propia Mpofu se dieron cita en el Principado para abordar los desafíos de la alimentación mundial desde distintos puntos de vista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El futuro de la alimentación se cocina en Asturias

El futuro de la alimentación se cocina en Asturias