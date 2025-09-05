Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Torta de queso del libro 'Recetas y memorias para guisados' siglo XVI. BNE
Gastrohistorias

De la almojábana a la quesadilla: las otras tartas de queso españolas

Gran parte de nuestros postres tradicionales hechos con queso han desaparecido o sido sustituidos porrecetas extranjeras

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:07

La comida está presente ahí donde menos se la espera. Resulta que la placenta, el órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo ... y que lleva nutrientes y oxígeno al feto, se llama así porque a un señor italiano le pareció que tenía forma de pastel. El cirujano Matteo Realdo Colombo acuñó en su libro 'De re anatomica' (1559) el uso médico de la palabra «placenta» debido al aspecto redondo y plano del tejido del que sale el cordón umbilical, similar –al menos en opinión del signor Colombo– a una torta compuesta de capas de masa, queso y miel que desde tiempos de los romanos recibía ese mismo nombre.

