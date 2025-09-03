Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La mesa redonda ha estado moderada por el director de IDEAL. Blanca Rodríguez

Los galardonados con el Premio de la Crítica reivindican en la Alhambra el valor de 'lo andaluz' como riqueza literaria

David Uclés, Clara Morales e Irene Reyes-Noguerol participan en una mesa redonda moderada por el director de IDEAL Quico Chirino

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:28

El salón de actos del Palacio de Carlos V, a la sombra de las estancias donde Washington Irving escribió sus celebérrimos 'Cuentos de la Alhambra', ... acogió este martes una mesa redonda en la que se habló mucho y bien de literatura. De literatura andaluza, para ser más exactos. Como gran novedad en el contexto del acto de entrega de los Premios Andalucía de la Crítica, que se celebrará hoy, la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos (AAEC) juntó a tres de los galardonados, David Uclés, Clara Morales e Irene Reyes-Noguerol, para abordar en qué manera la forma de ser, sentir, ver y entender de los nacidos en la Tierra de María se plasma en la forma de escribir. El debate estuvo moderado por el director de IDEAL, Quico Chirino.

