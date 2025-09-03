Los galardonados con el Premio de la Crítica reivindican en la Alhambra el valor de 'lo andaluz' como riqueza literaria

El salón de actos del Palacio de Carlos V, a la sombra de las estancias donde Washington Irving escribió sus celebérrimos 'Cuentos de la Alhambra', ... acogió este martes una mesa redonda en la que se habló mucho y bien de literatura. De literatura andaluza, para ser más exactos. Como gran novedad en el contexto del acto de entrega de los Premios Andalucía de la Crítica, que se celebrará hoy, la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos (AAEC) juntó a tres de los galardonados, David Uclés, Clara Morales e Irene Reyes-Noguerol, para abordar en qué manera la forma de ser, sentir, ver y entender de los nacidos en la Tierra de María se plasma en la forma de escribir. El debate estuvo moderado por el director de IDEAL, Quico Chirino.

La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la AAEC, Remedios Sánchez, quien no ocultó el «entusiasmo» de la organización por la respuesta masiva un 2 de septiembre a las siete de la tarde -se recibieron 460 solicitudes de invitación-. Y se congratuló de que el Premio Andaluz de la Crítica, que ha cumplido tres décadas, tenga a Granada como gran protagonista desde hace tres años y a la Alhambra como epicentro cultural. «En 2026 volveremos a estar aquí», anticipó.

Antes de 'meterse en harina', Quico Chirino realizó una breve semblanza de los tres ponentes. De Irene Reyes-Noguerol, ganadora en la modalidad de Relato, comentó que su manera de narrar se parece a todas las cosas bonitas que hay en la vida, «como el beso de una abuela en la frente». De Clara Morales, vencedora en la categoría de Ópera Prima, resaltó su credibilidad en la manera de contar, aludiendo a su pasada condición de periodista. Y de David Uclés, que se ha impuesto en el apartado de Novela, dijo que era un fenómeno literario con novelas bien escritas. «La 'Península de las casas vacías' -comentó Chirino- nos enseña con retazos poéticos esa sociedad española que especula con las calles vacías».

Reyes-Noguerol, que en sus obras asimila Andalucía con el Sur, manifestó que es inevitable que los personajes que aparecen en sus cuentos, tanto los históricos como los relacionados con su universo más personal, compartan ese contexto común de pertenencia que es Andalucía. «Andalucía lleva implícita cierta sensibilidad y cierta sensorialidad que aparece en mis textos», aseguró. Esto, bajo su punto de vista, trasluce tanto en el verso como en la narrativa. Clara Morales afirmó, por su parte, que el 'hecho andaluz' -valga la expresión- «tiene mucho más que ver con la forma en que nos ven los otros que con cómo nos vemos nosotros mismos». Mientras que David Uclés también lo tiene claro: «Si no fuera de Andalucia, escribiría de otra manera». Y acto seguido aclaró que a la hora de sentarse delante del teclado le gusta sentirse extranjero para ver mejor su propia tierra.

Poder de transformación

La charla también derivó hacia otros asuntos que atrajeron la atención de los espectadores. Reyes-Noguerol explicó que la propia literatura tiene, desde el mismo concepto, un indudable poder de transformación. Clara Morales subrayó que «adoptar una idea única de Andalucía es limitante», y abogó por entender Andalucía desde la inclusión y no desde la exclusión. David Uclés apostó por elevar y prestigiar lo nuestro. El cateto, el gay que lleva los pasos de Semana Santa, el que acude a la romería… «todo eso hay que revalorizarlo», señaló.

El evento finalizó con un emotivo recital del escritor y cantaor granadino Juan Pinilla, que interpretó varias canciones inspiradas en las letras de rapsodas granadinos que han obtenido en alguna ocasión el Premio Andalucía de la Crítica. Posteriormente, los autores firmaron libros en una mesa colocada en la entrada del Palacio de Carlos V. Una velada llena de emotividad que tendrá su epílogo hoy, cuando Irene Reyes-Noguerol, David Uclés, Clara Morales y Juan José Martín suban al estrado para recibir sus reconocimientos por 'Alcaravea', 'La península de las casas vacías', 'Ya casi no me acuerdo' y 'El bosque errante'.