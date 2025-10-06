La Fundación Euroárabe presenta el libro 'Palestina, la tierra estrecha', de Beatriz Lecumberri Será el martes, 7 de octubre de 2025, a las 18 horas en la sede de la Fundación Euroárabe

Ideal Lunes, 6 de octubre 2025, 14:10 Comenta Compartir

La Fundación Euroárabe presentará este martes el libro «Palestina, la tierra estrecha» de Beatriz Lecumberri, periodista especializada en información internacional. La cita será a las 18 horas en la sede de la Fundación Euroárabe y junto a la propia autora intervendrán BBárbara Boloix, vicesecretaria de la Fundación Euroárabe e Isabel Pérez, responsable de comunicación de proyectos internacionales de la Fundación Euroárabe y excorresponsal en la Franja de Gaza.

Nadie imaginaba que los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel provocarían una respuesta militar que se cobraría al menos cuarenta mil vidas palestinas en catorce meses de guerra. Beatriz Lecumberri narra así lo vivido aquella madrugada por Moshe, habitante de un kibutz israelí:

«Escondido en la habitación de seguridad de su casa tras haber escuchado las sirenas de alerta que se activan ante la inminencia de un ataque aéreo desde Gaza, oyó hablar árabe en su salón, escuchó muebles y enseres que caían al suelo y pasos que se acercaban al lugar donde estaba atrincherado con su esposa. Un disparo le atravesó la mano y la puerta del refugio se abrió».

Pero ni el horror ni la ocupación comenzaron ese día. Tras vivir más de cinco años en Jerusalén, Lecumberri nos ofrece un acercamiento a la compleja realidad cotidiana de palestinos e israelíes, a través de una secuencia de relatos que invariablemente conducirán al lector hacia la perplejidad: Aisha, una niña gazatí de cinco años obligada a enfrentarse sola a una cirugía cerebral porque a sus padres se les negó permiso para acompañarla; Awad, forzado a demoler su propia casa en Jerusalén-Este para evitar una multa impagable; el sargento Sanders, al que combatir en Gaza le cambió la vida; o Noam, un colono que desgrana su vida desde la terraza de un bar con impresionantes vistas al desierto, pasando por alto que su presencia en ese lugar viola alegremente el derecho internacional.

Palestina, la tierra estrecha, de la editorial BigSur, ofrece un retrato íntimo de una tierra donde el dolor, la injusticia y la resiliencia se entrelazan. Las crónicas de Lecumberri no dejan lugar para el optimismo y, sin embargo, su irresistible autenticidad conmueve, en una época signada por la opacidad informativa, la radicalización y la sospecha.

Beatriz Lecumberri actualmente, trabaja en la sección Planeta Futuro del diario El País. Ha sido corresponsal en Brasil, Venezuela y Francia para la Agencia France-Presse (AFP) y ha cubierto el conflicto israelí-palestino desde 2002. Desde 2014 y hasta 2019 fue periodista freelance en Jerusalén para medios como la SER, Radio Francia Internacional (RFI), Proceso, La Nación, El Confidencial y El País.