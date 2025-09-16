Fundación Caja Rural Granada une cultura y solidaridad con Sole Giménez La entidad presenta una nueva edición de sus Acústicos Solidarios con la actuación de la reconocida cantante y compositora el 25 de octubre a las 20.00 horas

Ideal Martes, 16 de septiembre 2025, 17:11

Fundación Caja Rural Granada continúa apostando por la cultura a través de su ciclo Acústicos Solidarios. El próximo 25 de octubre, el auditorio de la entidad acogerá la actuación de Sole Giménez, una de las voces más emblemáticas y poderosas del panorama musical español.

La recaudación del concierto será destinada a AGRAFIM, entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2000 trabaja para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

La asociación se ha consolidado como un referente en Granada, ofreciendo espacios de orientación, actividades terapéuticas y campañas de concienciación social.

Un concierto íntimo para celebrar 40 años

Sole Giménez celebra cuatro décadas de trayectoria con su espectáculo ¡Celebración!, un recorrido musical que abarca desde el pop hasta la bossa nova y el bolero. Temas icónicos como 'Cómo hemos cambiado', 'Alma de Blues', 'Todas las flores' o 'Ramito de violetas' formarán parte del repertorio de una noche inolvidable.

Las entradas estarán disponibles a partir del 30 de septiembre a las 11.00 horas en la web de la Fundación Caja Rural Granada, con un precio único de 20 euros.

