La fuente de Lorca que revive en Valderrubio

El fresco de primera hora de la mañana impregna Valderrubio cuando Pepe del Amor –como lo conocen en el pueblo– parte hacia la Fuente de ... la Teja. Coge algunas herramientas y unas botas de agua e inicia su camino en bicicleta hacia el entorno, rodeado por el río Cubillas y unas vistas envidiables de la Vega granadina. Allí se reúne con Antonio, Miguel y Luque, con quienes se pone manos a la obra en sus labores. Mientras uno retira restos de zarzas, otro saca cubos de barro del pequeño manantial que hay bajo sus pies. «Esto era lo que deseábamos desde hace años», cuentan orgullosos mientras aprecian las mejoras que consiguen poco a poco. Es el día de un grupo de voluntarios jubilados de Valderrubio desde que hace una semana empezaron a recuperar la fuente. En su acceso, una fotografía de Lorca con su familia advierte que fue un punto de inspiración para el autor granadino al que ellos también acudían cuando eran niños y jóvenes. Los vecinos llevan más de diez años de peticiones y recogidas de firmas para que los ayuntamientos responsables –Pinos Puente y Valderrubio, por estar entre ambos pueblos– les permitan actuar en el entorno.

La temperatura junto al cauce del río alivia sus esfuerzos. También las sombras de los árboles que componen el lugar al que ellos mismos iban con sus amigos. «Aquí pasábamos las tardes y las noches. Nos traíamos una mesa y algunas sillas, pero tampoco faltaba el vino y tomates de temporada», recuerdan.

Estado actual

Los vestigios de unas escaleras de hormigón que conducen al entorno sobreviven a duras penas, pese a estar cubiertas de fango y de tener algunos peldaños completamente destrozados. La salida del agua en la fuente está cubierta de tierra. Los restos de una valla de madera sobresalen y muestran la delimitación que tenía el lugar años atrás. Las avenidas de agua, el vandalismo y el abandono del espacio hicieron mella en la Fuente de la Teja hasta el punto de quedar totalmente inaccesible. «Las ramas y matorrales no permitían siquiera poner un pie en el suelo», detallan. A sus más de 75 años, Pepe y el resto de sus compañeros desprenden vitalidad y energía. Las tareas se apoyan en su tesón, pero también en el deseo de recuperar un punto tan importante para ellos.

La visita inesperada de un grupo de estudiantes que está de paso en Valderrubio para visitar la casa-museo de Lorca les sorprende. Paran sus funciones y explican a los chavales algunas curiosidades del autor granadino en el lugar. «No podíamos dejar esto así. Es parte de nuestra historia, sentíamos que teníamos que luchar por ello», afirman. Pero su función no acaba ahí. Quieren que las administraciones tomen también cartas en el asunto y restauren los desperfectos que ellos no puedan solventar para que el entorno recupere la esencia de retiro y tranquilidad que un día tuvo.

Tareas pendientes

El Ayuntamiento de Valderrubio, por su parte, trabaja en mejorar el camino rural que conecta la casa-museo de Lorca con la Fuente de la Teja con el objetivo de mostrar este último enclave como otro de los puntos lorquianos con los que cuentan. «Vienen visitantes de todo el mundo a interesarse por Lorca y su legado», aseguran los responsables de los trabajos. Esta admiración no les sorprende, pero sí les emociona. Aprovechan cada segundo de su trabajo. «Lo hacemos por nosotros, pero, sobre todo, por él», aseguran. La fuente de inspiración de Lorca vive de nuevo entre Valderrubio y Pinos Puente.