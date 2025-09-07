Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen actual de la Fuente de la Teja Pepe Marín

La fuente de Lorca que revive en Valderrubio

Un grupo de vecinos jubilados recuperan el punto de inspiración al que el autor granadino acudía a escribir

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:01

El fresco de primera hora de la mañana impregna Valderrubio cuando Pepe del Amor –como lo conocen en el pueblo– parte hacia la Fuente de ... la Teja. Coge algunas herramientas y unas botas de agua e inicia su camino en bicicleta hacia el entorno, rodeado por el río Cubillas y unas vistas envidiables de la Vega granadina. Allí se reúne con Antonio, Miguel y Luque, con quienes se pone manos a la obra en sus labores. Mientras uno retira restos de zarzas, otro saca cubos de barro del pequeño manantial que hay bajo sus pies. «Esto era lo que deseábamos desde hace años», cuentan orgullosos mientras aprecian las mejoras que consiguen poco a poco. Es el día de un grupo de voluntarios jubilados de Valderrubio desde que hace una semana empezaron a recuperar la fuente. En su acceso, una fotografía de Lorca con su familia advierte que fue un punto de inspiración para el autor granadino al que ellos también acudían cuando eran niños y jóvenes. Los vecinos llevan más de diez años de peticiones y recogidas de firmas para que los ayuntamientos responsables –Pinos Puente y Valderrubio, por estar entre ambos pueblos– les permitan actuar en el entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  8. 8 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  9. 9

    El Granada se levanta de la lona
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La fuente de Lorca que revive en Valderrubio

La fuente de Lorca que revive en Valderrubio