Estela 'la Canastera' deleita con su baile sobre el empedrado de la Placeta Lavadero del Sol.

Estela 'la Canastera' deleita con su baile sobre el empedrado de la Placeta Lavadero del Sol. Pepe Marín

El flamenco ocupa el Albaicín

Las plazas se llenan de cante, guitarra y baile gracias a una iniciativa democrática de la Bienal de Granada, con Iván Centenillo, Antonio de la Luz, Estela la Canastera y Paco Fernández en distintos barrios

Jorge Fernández Bustos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:37

Como una manifestación popular, las plazas del Albaicín se llenaron ayer de flamenco, tanto de cante, como de guitarra y de baile, gracias a una ... iniciativa democrática de la Bienal de Granada, bajo el lema genérico: «Cuándo es el Albaicín suena flamenco lleva». Un encuentro gratuito que se repetirá el día 23 de septiembre, con Juan Pinilla en la Casa de Zafra, Marcos Palometas en la Fundación Rodríguez Acosta, Manuel Heredia en la plaza del Almirante y Kika Quesada en el Mirador de San Nicolás. En esta ocasión pudimos ver cantaor Iván Centenillo en el Callejón de la Gloria, al guitarrista Antonio de la Luz, en la Placeta de Carvajales, a Estela 'la Canastera', en la Placeta Lavadero del Sol, y Paco Fernández en el Mirador de San Nicolás. Da gusto ver a cientos de granadinos y visitantes, algunos en romería, atendiendo a este flamenco popular.

