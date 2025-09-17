El flamenco ocupa el Albaicín

Como una manifestación popular, las plazas del Albaicín se llenaron ayer de flamenco, tanto de cante, como de guitarra y de baile, gracias a una ... iniciativa democrática de la Bienal de Granada, bajo el lema genérico: «Cuándo es el Albaicín suena flamenco lleva». Un encuentro gratuito que se repetirá el día 23 de septiembre, con Juan Pinilla en la Casa de Zafra, Marcos Palometas en la Fundación Rodríguez Acosta, Manuel Heredia en la plaza del Almirante y Kika Quesada en el Mirador de San Nicolás. En esta ocasión pudimos ver cantaor Iván Centenillo en el Callejón de la Gloria, al guitarrista Antonio de la Luz, en la Placeta de Carvajales, a Estela 'la Canastera', en la Placeta Lavadero del Sol, y Paco Fernández en el Mirador de San Nicolás. Da gusto ver a cientos de granadinos y visitantes, algunos en romería, atendiendo a este flamenco popular.

Iván Centenillo, en plena forma, con José Fernández Curro, optó por ofrecer un concierto didáctico, haciendo que la gente se acercara al cante y que participara en su ejecución, tanto con las palmas como con alguna letrilla por alegrías, tientos-tangos o seguiriyas, también, tras unos fandangos de Huelva y unos tanguillos, apuntó unos tercios por sevillanas o guajira. Terminó admitiendo peticiones del público, que se inclinó para que cantara por soleá, que a los postres fue apolá, acordándose de Cobitos; media granaína; y saeta. En toda su intervención estuvo presente el veterano cantaor Curro Andrés, su maestro, a quien se dirigió constantemente.

A Plaza Nueva y el Realejo

Antonio de la Luz, uno de nuestros grandes representantes de la guitarra de acompañamiento, alumno del tristemente desaparecido Miguel Ochando, a quien le dedicó la actuación, reciente se hizo con el primer premio del concurso de la Federación de Peñas 2025. El joven guitarrista comenzó por granaínas, en la que introdujo sabiamente algunos acordes de la 'Saeta' de Machado/Serrat. Continuó con una bella farruca y después por soleá. La rondeña, como la mayoría, se miraba en la de Montoya. Rondeña que, solicitando el compás de sus familiares Gilberto y Cristian, remató por fiesta. Antonio de la Luz acabó su recital por bulerías, dedicadas al bailaor de Adrián Sánchez, que tenía que acabar el recorrido de esta noche, pero por problemas de salud tuvo que ser sustituido a última hora por otro bailaor.

El recorrido nos hizo abandonar el Albaicín, atravesar Plaza Nueva y casi entrar en el Realejo, para acceder a la Placeta Lavadero del Sol, donde esperaba Estela 'la Canastera', con un inspirado Josele de la Rosa, a la guitarra, uno de nuestros grandes corredores de fondo. Estela, emparentada con las Canasteras y las Golondrinas, con una gracia especial y una puesta en escena conseguidísima, comenzó por ese palo tan granadino llamado zambra. Tras el cual se dedicó a explicar, con sentido y comicidad, el origen de los cantes granadinos y la vid en el Sacromonte.

En la zambra introdujo tangos del Camino y la terminó cantando 'La Estrella' de Morente, coreada espontáneamente por los presentes. La parte central de su espectáculo la ocupó el 'show' de la zambra, el ceremonial de la boda gitana, que se representa en las cuevas desde hace doscientos años. Así escuchamos la alboreá, los tangos de falseta o de la flor, los tangos del petaco, que en realidad son tanguillos, la cachucha y la mosca. Terminó su actuación acordándose de García Lorca, con su 'Anda jaleo' por bulerías. Estela no solo cantó, sino también bailó, abandonando el micrófono y recorriendo toda la plaza, animando al personal.

Terminó la noche con Paco Fernández, en el Mirador de San Nicolás, sustituyendo a Adrián Sánchez, un corredor de fondo del baile de flamenco granadino, que esperemos que se recupere pronto.