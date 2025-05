El FIP Infantil se desborda con la presencia de Ana Punset

José Antonio Muñoz Granada Jueves, 8 de mayo 2025, 15:20 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Poesía reserva cada año un espacio muy importante para conectar la literatura con los más pequeños. En esta ocasión, la invitada fue una de las grandes figuras del segmento infantil y juvenil, Ana Punset, autora de las series Unicornia y Magicornia, las cuales provocan auténtico furor entre sus lectores, que lo mismo adquieren –o hacen que sus progenitores adquieran– los libros que el importante número de objetos alusivos creados para promocionarlos.

De cerca, Ana Punset tiene la infinita paciencia que le otorga ser madre y llevar a sus espaldas casi medio centenar de títulos. Los ruidosos protagonistas del acto coordinado por Paqui García Garrido fueron más de 500 alumnos procedentes de 11 centros educativos de la provincia granadina, entre los que, según García, hubo un poco de todo: centros públicos, privados y concertados, colegios públicos rurales, centros de compensatoria y centros de educación infantil y primaria de lugares tan alejados entre sí como Huétor Tájar y Restábal.

Punset, a la que acompañó Daniela Claribel Rodríguez, habló de los valores que destilan sus obras: la amistad, la confianza, no dejarse nunca guiar por las apariencias, y apreciar el cariño de quienes tienes cerca. A propósito de los hábitos de lectura, aconsejó «encontrar algo que te guste, porque siempre hay que dar una oportunidad a los libros». Preguntada precisamente a propósito de lo que le supone que alguien alabe alguna de sus creaciones, afirmó que es «el mejor regalo que se me puede hacer, porque me siento útil». También animó a los jóvenes asistentes a que escriban: «En cada etapa de la vida se cuenta algo distinto, pero hay que contarlo».