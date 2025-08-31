Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Final del verano, llegó… (y tú partirás)… ¡Pero la música se queda!

Conciertos recomendados en Granada esta semana

Juan Jesús García

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:50

LUCAS ZEGRÍ: PERCUSIONISTAS AL PODER

Pocos bateristas llegan a titular una banda, siempre escondidos al fondo del escenario donde los focos principales no llegan. Por eso que uno de ellos, ... Lucas Zegrí, organice a su alrededor y a su nombre una banda es ya noticia en sí mismo. Lucas asegura que su Ensemble es la «arrejuntaera de un puñao de amigos con ganas de compartir música y tiempo». Lucas y los suyos (Blasa Sáez, Yiorgos Bereris, Cuni Mantilla, Jesús Santiago, Miguel de Gemma y Germán Villegas) funden jazz con músicas mediterráneas y afrocubanas. El miércoles descargan la sede Oolyakoo (22h).

