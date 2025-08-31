El Final del verano, llegó… (y tú partirás)… ¡Pero la música se queda!

Pocos bateristas llegan a titular una banda, siempre escondidos al fondo del escenario donde los focos principales no llegan. Por eso que uno de ellos, ... Lucas Zegrí, organice a su alrededor y a su nombre una banda es ya noticia en sí mismo. Lucas asegura que su Ensemble es la «arrejuntaera de un puñao de amigos con ganas de compartir música y tiempo». Lucas y los suyos (Blasa Sáez, Yiorgos Bereris, Cuni Mantilla, Jesús Santiago, Miguel de Gemma y Germán Villegas) funden jazz con músicas mediterráneas y afrocubanas. El miércoles descargan la sede Oolyakoo (22h).

IVÁN FERREIRO: DESDE LA TRINCHERA POP

Ferreiro es un clásico del circuito independiente para mayorías desde que dejara a Los Piratas. Desde entonces ha publicado un considerable número de discos, entre ellos aquel 'Cena Recalentada' (de 2018), donde rindió tributo al mítico grupo Golpes Bajos (Pablo Novoa le acompaña en la teclas), y en su programa hay canciones que forman parte ya del devocionario generacional como 'Turnedo', 'Años 80' o 'El pensamiento circular'.

Antes de coger nuevamente velocidad, en diciembre de 2019 recapituló con el título 'Quince años entre canciones para el tiempo y la distancia', un recopilatorio de sus primeros tres lustros de carrera en solitario. Le vimos en la gira 'Cuentos y Canciones', donde cantaba y contaba, tan cerca del concierto como del monólogo, y ahora regresa a toda banda (Ricky Falkner, Novoa, Sergio Puga, Emil Saiz y Amaro Ferreiro) dentro del programa Caixabank-1001músicas en su versión bajo techo a las trincheras de la cultura pop, como canta en su última canciones sampleando a Vivaldi. Teatro Cajagranada el viernes (21:30h).

JEANETTE: SIGUE SIENDO REBELDE

Jeanette Anne Dimech es Jeanette, la musa pop de nuestro país para varias generaciones (tras nuestra fugaz Li Morante). Londinense, de padre belga y madre española, su infancia se desarrolló en los Estados Unidos y, ya siendo adolescente, se radicó en España, donde formaría el grupo Pic-Nic, banda con la que grabaría la canción 'Cállate niña', tema compuesto por ella misma y que lideraría las listas musicales. Como solista vendrían después numerosas canciones, todas ellas interpretadas con su eterna candidez adolescente y su rostro que hipnotizaba con sus ojos inmensos o su seductora boca: 'Soy rebelde', 'Corazón de poeta', 'Por qué te vas', 'Ojos de solo'… o su repertorio en inglés (con alguna versión de la siempre reivindicable Melanie) son historia del pop español, influencia en otras cantantes jóvenes (¿Soleá?), y repertorio fijo de los karaokes. El sábado (20h) llega en su gira internacional (ha recorrido América, de arriba abajo) de aniversario, 50 años. Estará en el Palacio de Congresos.

MORGAN: HOTEL NINA

Pocas veces ha habido una unanimidad tan absoluta alrededor de un nombre: Morgan. Morgan es una gran noticia para la música española, derrocha talento y se sale de las coordenadas del estándar haciendo cosas como tocar en el Teatro Real, como hicieron con la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y afinando más llegamos a su vocalista Carolina de Juan, 'Nina', jija de un músicos de rock duro, a la que conocimos doblando la voz con Quique González. Un amor de voz que deja helados por su dulzura de miel de mil flores, algunas recolectadas en las praderas de la 'americana';, otras en el soul, otras en... y que en sus discos enamora instantáneamente. Aprovecharon el stop pandémico para publicar un directo, y tras seis meses de encierro juntos alumbraron el monumental 'The river and the stone'. 'Hotel Morgan' es su última entrega: «Hemos querido crear un lugar para estas canciones, en el que cada una tenga su sitio, cuente su historia y sea libre en su propio espacio pero cerca de las demás. Es el hotel desde el que saldremos a tocar. El lugar en el que viviremos, trasnocharemos, descansaremos y soñaremos con lo siguiente.

Esperamos que os sintáis cómodos en alguna de nuestras habitaciones y que disfrutéis de la estancia», dicen. Las 1001 Músicas los traen el sábado (20:30h) al teatro Cajagranada.

HOGAZA ROCK: ES SOLO (MUCHO) ROCK AND ROLL…

Es ya una clásico de fin de verano. El Hogaza de Alfacar es la cita que hasta la pandemia despedía la ronda de los festivales de verano en la provincia y daba el testigo a los del Zaidín, y luego el Granada Sound. El festival ha pasado por muchas épocas y disposiciones, desde el tamaño XXL del campo de futbol al de bolsillo en una discoteca local, y por el camino se quedó el concurso del mismo nombre. Pero en los últimos años ha vuelto a salir a la luz de la luna (Plaza de La Iglesia) sin perder su espíritu 100% rocanrolero y esta edición con uno de los programas más potentes de su historia, si no el que más. El cartel del festival, que se celebra el 6 de septiembre, lo titulan The New Christs, legendaria banda australiana liderada por Rob Younger (Radio Birdman), y a su lado en una cabecera bicéfala el explosivo y animador bostoniano Barrence Whitfield amparado por los anfetamínicos MFC Chicken en un emparejamiento absolutamente explosivo. Completan la noche (desde las 20h) Los Chicos, Deaf Devils, Automatic Lovers y Palmar de Troya. Y todo por 0€ sin gastos de gestión para la zona VIP. Así da gusto, que diría el bisabuelo Jagger.

LUNA SWING: BAILAD, BAILAD BENDITOS…

Decía un histórico de la música de Nueva Orleáns al que se cita de vez en cuando, que «el jazz murió el día que dejó de bailarse en la calle para subir a los escenarios». Palabras tomadas al pie de la letra por diversos colectivos que han hecho del swing casi un elixir de la felicidad. Bailar, bailar y bailar… Ese es el lema de los 'swingers', los bailarines de swing que llenan academias y asociaciones en los últimos años como si de una nueva plaga se tratara. El swing no es ninguna danza deportiva ni amodorrante baile de salón, es una forma de vida que contamina al que lo practica y, dicen, propicia su felicidad. En cualquier caso no hay más que ver la sonrisa que les brota a los practicantes para entender que si no es así del todo, gran parte de certeza lleva esa afirmación de que el swing la produce. El Luna Swing Quartet (Arturo Cid, Eduardo Navarro, Alfonso Alcalá y Elena Berrocal) animarán una sesión de baile en la Oolyakoo el sábado (20h).

ALMA Y BLUES: CAPILEIRA FEST

Una cita más, ya casi sobre la campana, se suma a la ruta del Jazz y el Blues estival en nuestra provincia, ¡con siete citas cada verano! Se trata de la tercera edición del mini festival 'Alma y Blues', con un nombre obviamente inspirado en la canción de los Presuntos Implicados. Así el fin de semana, sábado y domingo (con diferentes horarios) actuarán gratuitamente en la plaza del calvario los locales Terraos, La Blues Band de Granada y el El Jazz & Blues Ensemble.

JAVIER OJEDA: DANZANDO A LA VISTA

Con los años Javier Ojeda se ha convertido en un agitador multicultural de su Málaga natal (aunque su familia procede de Martos). Festivales, libros, conciertos de homenaje, de 'tributo'… Además de mantener su carrera al frente de Danza Invisible (hasta el año pasado cuando dijeron adiós) en paralelo a la suya personal, que alterna a su vez con las giras colectivas 'Rock and roll Star', a modo de 'mágicos 80'. Reactivando su labor discográfica detenida tras el final de DI, comenzó con un trabajo de adaptaciones y para final de año promete material nuevo y propio. El sábado (24:00h) dará el concierto inaugural de la feria de Baza en su caseta municipal.

DOBLE ESFERA: LA NUEVA ERA DEL ROCK'

Doble Esfera es una banda murciana de hard rock que se caracteriza por su energía, contundencia y su habilidad para fusionar elementos clásicos del rock con un sonido contemporáneo. El grupo ha publicado a comienzos de 2025 su nuevo álbum, 'La Nueva Era del Rock', con riffs de guitarra demoledores y viscerales líneas de voces y estribillos que son carne de himno colectivo. Como banda de género, destacan sus poderosos directos. Con Smoke Riders darán el primer concierto de la nueva temporada del Planta Baja el sábado (21h).