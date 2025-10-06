Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hervé Le Tellier y José Luis Moreno Pestaña, durante su charla. Ariel C. Rojas

La filosofía inesperada, según el francés Hervé Le Tellier

El autor de la premiada novela 'La anomalía' dialogó con el pensador José Luis Moreno Pestaña sobre paradojas y certezas actuales

J. A. M.

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El segundo encuentro de la tarde del domingo en el Palacio de Carlos V dentro de cultur_ALH estuvo dedicad aal pensamiento profundo. En un ... mundo como este en el que vivimos, en que cualquier 'tour de force' ideológico es posible, donde lo paradójico ha sucedido a lo previsible, el autor de la novela 'La anomalía' y Premio Goncourt, Hervé Le Tellier supuso una oportunidad para descubrir a un autor que juega con las palabras tanto como con las miradas, la ciencia –también la ciencia-ficción– e incluso la ingeniería física y humana.

