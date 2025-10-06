La filosofía inesperada, según el francés Hervé Le Tellier
El autor de la premiada novela 'La anomalía' dialogó con el pensador José Luis Moreno Pestaña sobre paradojas y certezas actuales
J. A. M.
Lunes, 6 de octubre 2025, 00:03
El segundo encuentro de la tarde del domingo en el Palacio de Carlos V dentro de cultur_ALH estuvo dedicad aal pensamiento profundo. En un ... mundo como este en el que vivimos, en que cualquier 'tour de force' ideológico es posible, donde lo paradójico ha sucedido a lo previsible, el autor de la novela 'La anomalía' y Premio Goncourt, Hervé Le Tellier supuso una oportunidad para descubrir a un autor que juega con las palabras tanto como con las miradas, la ciencia –también la ciencia-ficción– e incluso la ingeniería física y humana.
Su temprana vocación litearia, cómo se conformó su personal visión del mundo y de quienes lo habitan, el modo en que los acontecimientos sociales y políticos han ido conformando su discurso, y en fin, cómo ve el mundo de hoy y el de mañana, fueron los temas tratados durante la interesante conversación.
