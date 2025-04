La Film Symphony Orchestra se despide de su gira inolvidable con un concierto final que te llevará al límite

IDEAL Miércoles, 9 de abril 2025, 13:55 Compartir

Film Symphony Orchestra y su carismático director Constantino Martínez-Orts, regresan a Granada, esta primavera, para ofrecer una fascinante experiencia musical inspirada en evocadoras melodías de películas como Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, La sirenita, Gravity, Frozen, El regreso de la momia, The Martian, Star Wars: el ascenso de Skywalker o Animales fantásticos, entre muchas otras...

La Film Symphony Orchestra se despide de esta gira inolvidable con un concierto final que te llevará al límite de la emoción el 9 de mayo a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos. En Ofeprlan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio exclusivo para nuestros lectores y usuarios

Para los amantes del cine, la música y las emociones que transmiten, TARAB es su espectáculo. TARAB, describe literalmente ese estado de éxtasis o trance emocional al que se puede llegar escuchando música. No es tanto escuchar música sin más, sino todo lo que transmite esa música y nos hace sentir a nivel emocional o espiritual. ¡El Tarab también está en el cine! Las bandas sonoras tienen el papel súper importante a la hora de recrear emociones profundas y transportarnos a otros mundos.

Cada día que pasa, las bandas sonoras pasan de ser meramente acompañantes en la escena a expresar una serie de emociones que ocupan el foco principal en la película. Esto se refleja perfectamente en 'Joker' (2019), donde Hildur Guðnadóttir utiliza cuerdas y melodías melancólicas para reflejar la psique del protagonista, acercándose más al espectador. En los últimos años, algunas bandas sonoras han dejado una huella increíble, combinando música innovadora con colaboraciones de grandes artistas.

En el top 3 están Black Panther (2018), con Kendrick Lamar y Göransson fusionando ritmos africanos y hip-hop; A Star is Born (2018), donde Lady Gaga y Bradley Cooper crearon una banda sonora llena de emociones; y The Lion King (2019), con Beyoncé dándole una nueva vida a la música de esta clásica historia. Estas bandas sonoras no solo complementan las películas, sino que se han convertido en fenómenos culturales que conectan profundamente con la audiencia.