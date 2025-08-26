Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Relato de verano

'Fifufifu'

María José Morales Ortega

Martes, 26 de agosto 2025, 23:12

En mi pueblo, y en todos aquellos lugares donde por las tardes sólo se oía la algarabía de los niños jugando, cada familia tenía un ... silbido para reunir a su prole. El de la familia Martínez-Arjona era: 'fifufifu'. El silbador, mi padre. Cuando lo oías, daba igual lo que estuvieras haciendo: había que correr a toda prisa para volver a casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  2. 2 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  3. 3

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  4. 4 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  5. 5

    La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos
  6. 6 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  7. 7

    Los nuevos halcones del cielo de Granada
  8. 8

    La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos
  9. 9

    «En Granada podríamos tener un tres estrellas Michelin con el mejor restaurante de tapas»
  10. 10 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Fifufifu'

&#039;Fifufifu&#039;