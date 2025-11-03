Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fictrans, un congreso para entender las entrañas de 'Matrix'

Investigadores, cineastas, artistas y docentes se citan del 5 al 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación de la UGR

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:42

'Matrix', más allá de una película, se ha convertido en un término repleto de significados. Se dice «estar en Matrix», por ejemplo, cuando alguien ... está conectado a varios dispositivos a la vez: la televisión, el móvil, la videoconsola... Sea como sea, todo está tan conectado que vivimos en varias realidades al mismo tiempo. ¿Hay alguna manera de ordenar lo que nos está sucediendo? Ese es el reto de los investigadores que se han citado aquí, en Granada, del 5 al 7 de noviembre, en el Congreso Internacional Fictrans, impulsado por la UGR y dirigido por los catedráticos Domingo Sánchez-Mesa y Juan Ángel Jódar.

