Fictrans, un congreso para entender las entrañas de 'Matrix'

'Matrix', más allá de una película, se ha convertido en un término repleto de significados. Se dice «estar en Matrix», por ejemplo, cuando alguien ... está conectado a varios dispositivos a la vez: la televisión, el móvil, la videoconsola... Sea como sea, todo está tan conectado que vivimos en varias realidades al mismo tiempo. ¿Hay alguna manera de ordenar lo que nos está sucediendo? Ese es el reto de los investigadores que se han citado aquí, en Granada, del 5 al 7 de noviembre, en el Congreso Internacional Fictrans, impulsado por la UGR y dirigido por los catedráticos Domingo Sánchez-Mesa y Juan Ángel Jódar.

El nombre completo de la 'película' es 'Congreso Internacional Fictrans. Contra Matrix. Encuentros contemporáneos sobre movilidad en las fronteras de la ficción', que se celebrará principalmente en la Facultad de Comunicación y Documentación. Esa frontera es un universo enorme: el límite entre la ficción y la no ficción; la política y, sobre todo, cómo contamos la política; el futuro y el presente del cine y las series de televisión; el periodismo y la inteligencia artificial; patrimonio, artes escénicas, acción social, literatura comparada, música, videojuegos, docencia, podcast... Todo entra en este Matrix.

En total, dos conferencia plenarias, una ponencia, seis mesas con ponentes, catorce mesas de comunicación presenciales y otras tres mesas vía online. Un intenso programa repleto de nombres propios, entre los que destacan el artista Mieke Bal, el cineasta Elías León Siminiani, el guionista y director de podcast de Vocento José Ángel Esteban, el escritor Jorge Carrión, la productora Anna Giralt, el jefe del laboratorio de innovación de RTVE César Peña, la profesora de Berkeley Alex Saum... Y otros 'elegidos', profesores e investigadores en su mayoría de universidades españolas, que, como Neo, se enfrentarán al Matrix que nos rodea.

La inauguración del Congreso Internacional Fictrans será el miércoles 5, a las 10.00 horas, en el salón de actos Jordi Alberich de la Facultad de Comunicación, en el campus de Cartuja. A continuación, la conferencia inaugural a cargo de Mieke Bal con la que se iniciará una trilogía inolvidable. Al final, claro, tendrán que responder a la pregunta: ¿Pastilla roja o azul? Veremos.