El Festival de Música Sacra regresa con un programa dedicado a Bach y Palestrina

El Ayuntamiento de Granada ha presentado la II edición del Festival de Música Sacra de Granada (MUSAG), que se celebrará del 3 al 24 de ... octubre de 2025 en algunos de los espacios monumentales más emblemáticos de la ciudad. El concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha destacado en el acto de presentación: «La música sacra nos permite unir nuestra rica historia con la espiritualidad y la belleza artística que define nuestros monumentos; es una forma de hacer cultura viva».

Tras el éxito de su estreno el pasado año, el festival da un paso adelante y en 2025 estará dedicado a Johann Sebastian Bach –en el 340º aniversario de su nacimiento– y a Giovanni Pierluigi da Palestrina, en el 500º aniversario de su nacimiento. Bajo la dirección artística del clavecinista y director de orquesta granadino Darío Tamayo, el MUSAG aspira a convertirse en cita europea de referencia en el ámbito de la música sacra, uniendo excelencia musical, patrimonio histórico y espiritualidad.

La programación 2025 destaca por su vocación internacional, con artistas procedentes de Suiza, Italia, Francia, Alemania, Rumanía, Polonia, Japón y Canadá, muchos de los cuales debutarán en Granada. Como novedad, el festival incorpora la figura de Artista Residente, distinción que en esta edición recae en la joven violagambista vallisoletana Amarilis Dueñas, considerada una de las intérpretes emergentes más brillantes de su generación. Dueñas será la encargada de inaugurar el festival y ofrecerá una masterclass en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada el 4 de octubre.

El recorrido musical de MUSAG 2025 arranca el 3 de octubre en la Iglesia de la Villa Romana de Los Mondragones, donde Amarilis Dueñas y la mezzosoprano germano-japonesa Julia Kurig presentarán 'El sueño del tiempo'. El 10 de octubre, en la Real Chancillería, la soprano suiza-rumana Sophie Negoïta y el pianista Jansen Ryser interpretarán Allerseelen, un recital de lieder de Schubert y Strauss en torno a la festividad de Todos los Santos. El 16 de octubre, en la Iglesia de Santo Domingo, debutará en España el prestigioso Coro del Friuli Venezia Giulia, bajo la dirección de Alberto Busettini, con 'Palestrina, sonido divino', en homenaje al gran maestro italiano.

El 18 de octubre, en el Real Monasterio de San Jerónimo, llegará uno de los hitos de la edición: el estreno mundial de 'Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz' de Johann Sebastian Bach, con el Íliber Ensemble y el Coro del Friuli Venezia Giulia, junto a un elenco internacional de solistas: la soprano Sophie Negoïta, la contralto francesa Anthea Pichanick, el tenor suizo Jakob Pilgram y el barítono alemán Christian Wagner, bajo la batuta de Darío Tamayo. Finalmente, el 24 de octubre, en la Capilla Real, clausurará el festival el prestigioso conjunto francés Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigido por Franck-Emmanuel Comte desde el clave, acompañado por la soprano canadiense Heather Newhouse, con el programa Barroco femenino, dedicado a compositoras sacras de los siglos XVII y XVIII.

El MUSAG se completa con dos conferencias en la Ermita de San Sebastián: el 11 de octubre, Antonio del Pino hablará sobre Palestrina 500; y el 19 de octubre, Gonzalo Roldán explorará Espacios sonoros en la Catedral de Granada.