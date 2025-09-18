Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación del festival. IDEAL

El Festival de Música Sacra regresa con un programa dedicado a Bach y Palestrina

Se celebrará del 3 al 24 de octubre y arranca en la Villa Romana de Los Mondragones con 'El sueño del tiempo'

IDEAL

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:38

El Ayuntamiento de Granada ha presentado la II edición del Festival de Música Sacra de Granada (MUSAG), que se celebrará del 3 al 24 de ... octubre de 2025 en algunos de los espacios monumentales más emblemáticos de la ciudad. El concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha destacado en el acto de presentación: «La música sacra nos permite unir nuestra rica historia con la espiritualidad y la belleza artística que define nuestros monumentos; es una forma de hacer cultura viva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  5. 5

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  6. 6 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  7. 7 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  8. 8

    Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Festival de Música Sacra regresa con un programa dedicado a Bach y Palestrina

El Festival de Música Sacra regresa con un programa dedicado a Bach y Palestrina